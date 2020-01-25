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影／5000人排隊領南天宮帝銀 今年想發財的特別多！

2020-01-25 10:37聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中東區南天宮走春，今天大年初一丶初二發帝錢，除夕夜與與家人吃過團圓飯就有人來排隊求財、求好運，人龍把廣大南天宮繞了一圈，附近居民説今年求財民眾特別多，借發財金的逾七成是年輕人！

主委吳光雄説，台中東區南天宮新年發龍銀(帝錢)，人潮一年比一年多，去年5000個，今年爆增10000枚，希望大家發大財做好事。

往年過年大年初一，上千名信徒擠進南天宮參拜、借發財金，根據統計光是過年初一到十五，南天宮借出發財金高達數百萬元。主委吳光雄表示，光是發財金，每年求取人數破萬，讓人意外的是，逾七成是年輕人。

農曆新年到南天宮，熱鬧沾喜氣，如同走一趟豐富的宗教民俗之旅。

台中南天宮「鼠來富春節」大年初一、初二早上10點發「帝錢」各限量5000個，送完為止。年年來排隊丶今年搶頭香的陳先生說，每年拿到帝銀覺得很幸運，一年順利。

正月初一到正月初五素粽「解結頭」，廟方邀請香客來廟內走春，備有10000顆素粽供信徒「解結頭」代表把不過去不好的解開。

法師現場加持「鑽轎下」、「七星渡限橋」代表光明增智慧，消災祈福。信徒可選擇「安燈」、「安斗」、「補財庫」、「求發財金」…等，祈求心神安定、平安，災厄遠離身邊，財源滾滾來，好運旺旺來。

大年初三南天宮廟方在東區人潮聚集的新時代、秀泰、中友「發10元錢母」。

大年初四接財神，相傳補財庫最靈驗。正月初九天公生、正月十三 「關聖帝君飛昇」祈安禮斗法會，廟方備湯圓吃平安。

正月十五 「上元天官大帝聖誕」補財庫;元宵節聯歡晚會，舉辦摸彩活動，人人有獎、正月廿三制煞法會 ，制歲破、五鬼、天狗、白虎…等，法師主持制煞法會，祈求新春年頭，就把不好煞氣化掉，整年平安順利。

民間習俗，春節期間去廟裡求發財金、領錢母，把「招財錢母」留著，就能錢滾錢。將發財金放在手提包或皮夾裡，帶來一整年好運。

今年第一位拿剄「帝銀」的陳先生(左)除夕夜11點就到南天宮排隊。記者陳秋雲/攝影
今年第一位拿剄「帝銀」的陳先生(左)除夕夜11點就到南天宮排隊。記者陳秋雲/攝影
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領帝銀人龍的前幾位，都是歷年來除夕就來排隊，幾年來已變成朋友。記者陳秋雲/攝影
領帝銀人龍的前幾位，都是歷年來除夕就來排隊，幾年來已變成朋友。記者陳秋雲/攝影
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台中市東區南天宮主委吳光雄發帝銀，希望信徒發財做善事。記者陳秋雲/攝影
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發財金東區法師

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