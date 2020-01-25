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影／壯觀！紫南宮初一發錢母 人龍7公里停車場大爆滿

2020-01-25 10:27聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投縣竹山鎮紫南宮大年初一發鼠年錢母，吸引6萬名信眾排隊領取，人龍長達7公里，因為到紫南宮初一拜拜信徒多，許多車輛無法進入紫南宮相當心急，主委莊秋安將排隊時間延長到10時，讓信徒都能如願以償。今天除了錢母還加碼送金雞蛋，裡面還有現金、金元寶等大獎，抽到2錢金元寶的羅姓信眾說，他連7年初一排隊，今年幸運抽到金元寶，鼠年一開頭就有好彩頭，相當幸運。

紫南宮錢母魅力無法擋，昨天上午開放排隊，便湧入上千人，人龍超過1公里。嘉義的81歲廖姓阿伯，4天前就到紫南宮，靠著棉被和紙板露宿，搶到排隊頭香。今天一早，領錢母和拜拜祈福的民眾讓台三線紫南宮路段大塞車，轉往紫南宮停車場道路車子幾乎開不進去，許多想領錢母的信眾相當心急，擔心超過9時無法領取，駕車在周邊到處繞找停車位。透過空拍機攝影，排隊人潮沿著紫南宮道路排成長長人龍，長達7公里。

初一發放錢母，每人除了可領銀錢母外，前2000號還可加碼一顆金雞蛋，裡面有金錢母、錢母套幣、600到4800元的現金、金戒指。最大獎是2錢重金元寶，2001至3000號也臨時加碼送金錢母。

抽到最大獎2錢金元寶的羅先生，就住在竹山鎮。他說，連續七年初一到紫南宮排隊，他昨天上午9點就來排隊排在130號，還順利抽到金元寶，從主委莊秋安手中接到金元寶，相當開心。他說，鼠年一開始就抽到元寶相當幸運，希望鼠年能順利一整年。

莊秋安說，初一人潮、車潮太多，9點還是有很多信眾無法及時排隊，為了讓大家都能滿足心願，因此排隊時間延長到上午10時，信眾只要排進隊伍都可領到錢母。

紫南宮初一發錢母加送金雞蛋摸彩，信徒羅先生抽中最大獎，由主委莊秋安手中接下2錢重...
紫南宮初一發錢母加送金雞蛋摸彩，信徒羅先生抽中最大獎，由主委莊秋安手中接下2錢重金元寶2錢金元寶。記者江良誠／攝影
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紫南宮初一發錢母加送金雞蛋，信徒羅先生連續7年初一排隊領錢母，今年抽中2錢金元寶...
紫南宮初一發錢母加送金雞蛋，信徒羅先生連續7年初一排隊領錢母，今年抽中2錢金元寶。記者江良誠／攝影
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紫南宮初一發錢母加送金雞蛋摸彩，吸引6萬多人排隊。記者江良誠／攝影
紫南宮初一發錢母加送金雞蛋摸彩，吸引6萬多人排隊。記者江良誠／攝影
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紫南宮初一發錢母加送金雞蛋摸彩，吸引6萬多人排隊。記者江良誠／攝影
紫南宮初一發錢母加送金雞蛋摸彩，吸引6萬多人排隊。記者江良誠／攝影
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紫南宮雞蛋空拍機

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