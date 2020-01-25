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影／南瑤宮除夕改「拜頭香」 參賽者仍推擠跌倒市長致歉

2020-01-25 00:56聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化南瑤宮從2011年起舉辦除夕搶插頭香拿獎金活動邁入第10年，今年改為 「拜頭香」，結合路跑，距離從原來30公尺拉長到1.5公里，但因路幅狹小，仍不少人在推擠中受傷，彰化市長林世賢說，今年改辦經驗還不夠，要向跌倒的民眾道歉。

今天起跑點和終點都設在南瑤宮廟門口，男女子組各有400人與200人報名，男子組還拆成兩梯，最後以秒數分勝負男女各取出前三名，競爭相當激烈，有日本人、網紅奎丁參賽，還有參賽者裝扮成財神爺，相當趣味。

晚間10點半一到，第一組男子組鳴槍開跑，但跑道設在南瑤路過於狹窄，周邊又有圍觀民眾與停放機車、攤販，眾人橫衝直撞，推擠之下多人跌倒，一名從雲林來的大一生摔倒受傷，疑似扭到腳踝一時站不起來，家人在旁看了相當擔心，幸好經包紮已無大礙。

晚間11點15分廟門一開，地方耆老等人帶領民眾與跑者舉行「拜頭香」祈福儀式，再由廟方集香一起插入香爐，市長林世賢說，過去搶頭香太危險，才希望改變讓「人人攏頭香，人人攏好運！」，這次參加者都有保險確保權益，也對於受傷跑者感到抱歉，明年會改善相關問題。

主辦單位最後計算成績，男子與女子組分別由18歲的台灣體育大學競技系同班同學黃登顯與鄭宜瑄奪得第一，各獲得8888元紅包，黃登顯說，先前有先到南瑤宮勘察環境，今天才知道路寬狹小，原先有點擔心，他要會向媽祖祈求身體健康，家人都幸福快樂。

鄭宜瑄說，以往短距離搶頭香覺得太危險，不敢參加，這次因距離拉長覺得較安全也有勝算，她站在第一排位置起跑，加上平常練跑，才順利獲得第一。

南瑤宮除夕搶頭香今年配合路跑改「拜頭香」，有跑者裝扮成財神爺參賽。記者林敬家／攝...
南瑤宮除夕搶頭香今年配合路跑改「拜頭香」，有跑者裝扮成財神爺參賽。記者林敬家／攝影
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台灣體大生黃登顯（右一）與鄭宜瑄（右二）分別獲得南瑤宮「拜頭香」活動男女組第一名...
台灣體大生黃登顯（右一）與鄭宜瑄（右二）分別獲得南瑤宮「拜頭香」活動男女組第一名。記者林敬家／攝影
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南瑤宮除夕搶頭香今年配合路跑改「拜頭香」，女生組參加者蓄勢待發。記者林敬家／攝影
南瑤宮除夕搶頭香今年配合路跑改「拜頭香」，女生組參加者蓄勢待發。記者林敬家／攝影
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南瑤宮除夕搶頭香今年配合路跑改「拜頭香」，但參加者眾多，推擠下仍有人受傷。記者林...
南瑤宮除夕搶頭香今年配合路跑改「拜頭香」，但參加者眾多，推擠下仍有人受傷。記者林敬家／攝影
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台灣體大生黃登顯（左三）與鄭宜瑄（左二）分別獲得南瑤宮「拜頭香」活動男女組第一名...
台灣體大生黃登顯（左三）與鄭宜瑄（左二）分別獲得南瑤宮「拜頭香」活動男女組第一名。記者林敬家／攝影
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