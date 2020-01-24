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影／10年搶9次！他終於搶到鎮瀾宮頭香

2020-01-24 23:41聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

大年初一搶頭香，他10年搶9次，終於拔得頭籌了！

33歲的徐昱舜10年有9次都來鎮瀾宮搶頭香，他住台中市大安區是捷安特的員工，獲得1萬元獎金和1瓶大甲媽光明祈福金門高梁酒。

徐昱舜說，4年前成績最好第二名，往年7點就來等，今年本來想放棄，朋友「吆喝」不要放棄，還幫他買了香。

徐昱舜開心的笑說，今年晚上10點才來，觀察方位決定在虎門位置比較有機會，子時廟門一開「拼了命往前衝」，衝出去還沒到香爐就喊「我贏了，就是我」，果真搶到第一名，身邊的朋友比他都開心。

徐昱舜在巨大機械做腳踏車，新的一年希望事業順利。鎮瀾宮董事長顏清標頒獎親自頒獎，聽到他搶了10年，終於拔得頭籌，一直說「厲害、厲害！」

33歲的徐昱舜（中）10年有9次都來鎮瀾宮搶頭香，他住台中市大安區是捷安特的員工...
33歲的徐昱舜（中）10年有9次都來鎮瀾宮搶頭香，他住台中市大安區是捷安特的員工，獲得1萬元獎金和1瓶大甲媽光明祈福金門高梁酒。記者喻文玟／攝影
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33歲的徐昱舜（右一）10年有9次都來鎮瀾宮搶頭香，他住台中市大安區是捷安特的員...
33歲的徐昱舜（右一）10年有9次都來鎮瀾宮搶頭香，他住台中市大安區是捷安特的員工，獲得1萬元獎金和1瓶大甲媽光明祈福金門高梁酒。記者喻文玟／攝影
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33歲的徐昱舜（中）10年有9次都來鎮瀾宮搶頭香，他住台中市大安區是捷安特的員工...
33歲的徐昱舜（中）10年有9次都來鎮瀾宮搶頭香，他住台中市大安區是捷安特的員工，獲得1萬元獎金和1瓶大甲媽光明祈福金門高梁酒，鎮瀾宮董事長顏清標（左）親自頒獎。記者喻文玟／攝影
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33歲的徐昱舜（中）10年有9次都來鎮瀾宮搶頭香，他住台中市大安區是捷安特的員工...
33歲的徐昱舜（中）10年有9次都來鎮瀾宮搶頭香，他住台中市大安區是捷安特的員工，獲得1萬元獎金和1瓶大甲媽光明祈福金門高梁酒。記者喻文玟／攝影
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鎮瀾宮顏清標金門

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