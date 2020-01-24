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過年走春 來歌劇院「堁夏咖啡」打卡當網美

2020-01-24 16:39聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

台中國家歌劇院大年初一開館，「NTT放映室」嚴選6部法國巴黎歌劇院、日本新國立劇場製作的《女人皆如此》、《霍夫曼的故事》、《蝴蝶夫人》、《胡桃鉗》、《灰姑娘》…等6部歌劇實況演出影片在小劇場免費播映。

歌劇院6樓新開幕的「堁夏咖啡（Café Crotchet）」12月開幕後一位難求，沿著紅地毯樓梯螺旋梯而上，餐點平價，中西融合，牛肉麵最夯，有各式繽紛飲料，還把音樂融入甜點，能坐擁歌劇院前夏綠地公園的美景。

「堁夏咖啡」是中台灣第一家法式甜點「法米」與同樣立足台中13年的「水相法義餐廳」共同攜手打造的新品牌。「堁夏」發音是Crotchet的英翻中，以四分音符為發想的甜點咖啡館

白天到「堁夏咖啡」的落地窗可一覽夏綠地公園美景，夜晚是七期夜景，美不勝收。餐點也是「中西融合」，中式的紅燒牛肉麵最受歡迎，挑選台灣安心農業；甜點是原汁原味巴黎的烘焙廚藝技。

歌劇院目前1樓、5樓、6樓都有餐飲空間，6樓「堁夏咖啡」和5樓「VVG」有視覺優勢，詢問度最高。

堁夏咖啡的餐點也走平價路線，單點飲料100多元就能放空與好友談心，不少美眉都來這邊打卡當網美。外帶飲品也有推出親民優惠價格，可以到歌劇院6樓空中花園欣賞不同景致。

歌劇院6樓新開幕的「堁夏咖啡（Café Crotchet）」餐點平價，中西融合，...
歌劇院6樓新開幕的「堁夏咖啡（Café Crotchet）」餐點平價，中西融合，牛肉麵最夯，有各式繽紛飲料，還把音樂融入甜點，能坐擁歌劇院前夏綠地公園的美景。記者喻文玟／攝影
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歌劇院6樓新開幕的「堁夏咖啡（Café Crotchet）」餐點平價，中西融合，...
歌劇院6樓新開幕的「堁夏咖啡（Café Crotchet）」餐點平價，中西融合，牛肉麵最夯，有各式繽紛飲料，還把音樂融入甜點，能坐擁歌劇院前夏綠地公園的美景。記者喻文玟／攝影
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歌劇院6樓新開幕的「堁夏咖啡（Café Crotchet）」餐點平價，中西融合，...
歌劇院6樓新開幕的「堁夏咖啡（Café Crotchet）」餐點平價，中西融合，牛肉麵最夯，有各式繽紛飲料，還把音樂融入甜點，能坐擁歌劇院前夏綠地公園的美景。圖／堁夏咖啡提供
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歌劇院6樓新開幕的「堁夏咖啡（Café Crotchet）」餐點平價，中西融合，...
歌劇院6樓新開幕的「堁夏咖啡（Café Crotchet）」餐點平價，中西融合，牛肉麵最夯，有各式繽紛飲料，還把音樂融入甜點，能坐擁歌劇院前夏綠地公園的美景。圖／堁夏咖啡提供
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歌劇院6樓新開幕的「堁夏咖啡（Café Crotchet）」餐點平價，中西融合，牛肉麵最夯，有各式繽紛飲料，還把音樂融入甜點，能坐擁歌劇院前夏綠地公園的美景。圖／堁夏咖啡提供
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歌劇院6樓新開幕的「堁夏咖啡（Café Crotchet）」餐點平價，中西融合，牛肉麵最夯，有各式繽紛飲料，還把音樂融入甜點，能坐擁歌劇院前夏綠地公園的美景。圖／堁夏咖啡提供
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歌劇院6樓新開幕的「堁夏咖啡（Café Crotchet）」餐點平價，中西融合，牛肉麵最夯，有各式繽紛飲料，還把音樂融入甜點，能坐擁歌劇院前夏綠地公園的美景。記者喻文玟／攝影
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咖啡館甜點

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