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台中市圖4.5萬冊「電子書」新年借閱24小時不打烊

2020-01-24 15:56聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

年假開始！台中市立圖書館新年電子書24小時新年不打烊，4萬5千冊電子書、107種期刊，隨時可上網借閱。中市圖過年期間除夕至初三休館，初四(1起開館，開館日在總館有「金鼠迎春好運到 閱讀走春抽紅包」活動，只要借書滿10本就可以抽紅包，包含22吋行李箱、Panasonic濾水器等百項新春好禮。

新社分館、石岡分館推出「土產咖啡香迎新春」、「2020春品啡香」，各圖書分館「點一盞知識的光明燈」期刊認養活動也熱鬧舉辦。

中市圖館長張曉玲表示，現在行動裝置的便利，讓電子書的閱讀模式漸漸獲得民眾接受，108年各電子書平台共計借出22萬8070冊電子書，較106年成長近2倍，百萬暢銷書作家李尚龍的《你的努力要配得上你的野心》、阿德勒心理學大師岸見一郎的《被討厭的勇氣》、Susan Kuang的《斜槓青年》等在實體書排行榜上有名的作品依舊深受大家喜愛。

在童書方面，繪本作家賴馬的《我變成一隻噴火龍了》及黃健琪、陳蕙欣的《野生動物小百科》獲得熱烈的迴響；阿滴、滴妹的《跟著阿滴滴妹說出溜英文：網路人氣影片系列「10句常用英文」大補帖》、《英語每日一滴:IG最夯, 學校不教, 聊天、搭訕、吐槽都有戲》等語言學習類有聲書，因為互動性高也得到大家的喜愛。

中市圖也首購「小牛頓科學影音資料庫」，蒐羅彙整20多年來出版的《小牛頓雜誌》精彩內容，透過370部科學原理短片實作解說，讓原本艱澀的科普知識淺顯易懂，透過平版、電腦可學習簡易科普知識。

初四開館勤益科技大學明秀書院師生帶來「勤益綿長：巨型版畫VS年畫展」，7公尺長的「勤益綿長」巨型版畫迎接新春，各圖書館也相繼推出燈籠彩繪DIY或燈籠兌換活動，活動詳情請上中市圖官網查詢：https://www.library.taichung.gov.tw/public/查詢。

台中市立圖書館新年電子書24小時新年不打烊，4萬5千冊電子書、107種期刊可隨時...
台中市立圖書館新年電子書24小時新年不打烊，4萬5千冊電子書、107種期刊可隨時借閱，除夕1月24日至初三1月27日休館，初四起開館。圖／台中市立圖書館提供
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台中市立圖書館新年電子書24小時新年不打烊，4萬5千冊電子書、107種期刊可隨時...
台中市立圖書館新年電子書24小時新年不打烊，4萬5千冊電子書、107種期刊可隨時借閱，除夕1月24日至初三1月27日休館，初四起開館。圖／台中市立圖書館提供
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台中市立圖書館新年電子書24小時新年不打烊，4萬5千冊電子書、107種期刊可隨時借閱，除夕1月24日至初三1月27日休館，初四起開館。圖／台中市立圖書館提供
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台中市立圖書館新年電子書24小時新年不打烊，4萬5千冊電子書、107種期刊可隨時...
台中市立圖書館新年電子書24小時新年不打烊，4萬5千冊電子書、107種期刊可隨時借閱，除夕1月24日至初三1月27日休館，初四起開館。圖／台中市立圖書館提供
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電子書圖書館牛頓

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