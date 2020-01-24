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影／搶錢母！紫南宮除夕排隊逾1公里 第1名阿伯帶棉被睡3天

2020-01-24 15:49聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投縣紫南宮大年初一發放鼠年錢母，今天上午9時開放排隊，便湧入上千人，人龍超過1公里。來在嘉義的81歲廖姓阿伯，3天前就到紫南宮，靠著棉被和紙板露宿，今天成功搶到第一名，紫南宮預估初一至少8萬人排隊領錢母，已經準備10萬枚錢母應戰，讓排隊的信眾都能滿意而歸。

紫南宮大年初一9時發放錢母，今天上午9時開放排隊，上千名信眾立刻排成人龍，從發送錢母地點往後還是看不到盡頭，人龍超過1公里。信徒大都有備而來，為了打發時間，有人準備撲克牌、大富翁等遊戲，還有人準備野餐墊，全家一起排對領錢母。

而排隊第一名的是81歲的廖阿伯，他住在嘉義，3天前就在紫南宮發放錢母地點待命，他排隊的法寶就是紙箱、棉被和枕頭，用紙箱當床，棉被枕頭排好，準備齊全，犧牲年夜飯也要排到錢母。 廖阿伯說，他排隊領錢母已經很有經驗，準備毛毯很冷，不怕晚上受凍。

紫南宮主委莊秋安說，今年錢母主題為鼠來寶，在錢母圖騰上使用兩隻庚子鼠各抱如意和元寶，再環抱一個鑲有福字的大葫蘆，希望信眾們能再接續好運氣，信眾只要於大年初一早上9點前排入隊伍，都可以獲得銀錢母一枚，此外，前2000名不只有銀錢母，更有機會得到金雞蛋，蛋內藏有純金戒指或元寶，或是600到4800元的現金。

紫南宮大年初一發錢母，嘉義廖阿伯準備紙箱、枕頭、棉被露宿三天，搶到排隊第一名。圖...
紫南宮大年初一發錢母，嘉義廖阿伯準備紙箱、枕頭、棉被露宿三天，搶到排隊第一名。圖／讀者提供
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紫南宮大年初一發錢母，嘉義廖阿伯準備紙箱、枕頭、棉被露宿三天，搶到排隊第一名。圖...
紫南宮大年初一發錢母，嘉義廖阿伯準備紙箱、枕頭、棉被露宿三天，搶到排隊第一名。圖／讀者提供
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紫南宮嘉義野餐

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