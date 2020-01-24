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春節最後收運機會 溪州焚化爐外現垃圾車排隊潮

2020-01-24 15:18聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

今天除夕，民眾也把握最後年節一天收運，彰化縣鄉鎮市也加強清運，垃圾車資源回收車全都出勤，因垃圾量暴增，溪州焚化爐在中午過後出現排隊潮，但今年不少清潔隊提早收垃圾，年節期間也增設定點收垃圾，清潔隊員認為今年排隊狀況比以往改善，但除夕夜是否加班，還要看下午收運狀況。

中午過後溪州焚化爐外排了縣內各鄉鎮市的垃圾車，田中清潔隊長張家禎說，過年期間垃圾量大增，今天一輛車的載運量是平時的4倍，尤其資源回收量多，為提高效率，收運垃圾車載滿垃圾送往溪州焚化爐，會有另一輛車繼續銜接未收運完成的路線，載運人員也打散隨時支援。

他也說，一般焚化爐塞車是因為裡面的垃圾槽已滿，需要靠夾具挪出空間再讓新的垃圾進入，今天上午還算順暢，直到11點出現滿槽，車輛才開始排隊，每車大約排30分鐘左右，但這幾天私人環保公司的車輛暫停進焚化爐，已有助減緩排隊車潮。

田中為減緩過年後的大量垃圾，初二到初四仍有定點垃圾收運，二林鎮則從初三開始10個定點清運服務，二林清潔隊長楊勝偉說，從這星期以來每天收運垃圾量大，垃圾車從焚化爐回來時常都晚上11點，今天收運以回收物較多，回隊部還須分類，若真做不完可初五開工再繼續做，不會影響隊員回家團圓吃飯時間。

溪州焚化爐今天中午以後出現垃圾車排隊潮。圖／讀者提供
溪州焚化爐今天中午以後出現垃圾車排隊潮。圖／讀者提供
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溪州焚化爐今天中午以後出現垃圾車排隊潮。圖／讀者提供
溪州焚化爐今天中午以後出現垃圾車排隊潮。圖／讀者提供
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焚化爐垃圾車資源回收

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