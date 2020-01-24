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春遊逛校園 靜宜大學夢幻教堂成為首選

2020-01-24 11:42聯合報 記者張明慧／台中即時報導

農曆春節假期長達7天，旅遊景點往往塞爆，其實美麗的校園也是春遊好去處。座落在台中市大肚山麓的天主教「靜宜大學」，校園美輪美奐，電影《想飛》、《陪你很久很久》及偶像劇《花甲男孩轉大人》、《惡作劇之吻》、《桃花小妹》等都在這裡取景，還有許多日韓遊客慕名而來。

新建的「主顧聖母堂」去年底剛落成，是台中新地標，也馬上成為最夯景點，已有不少民眾來拍攝婚紗、或拍照打卡。主顧聖母堂以「擁抱世界、萬眾合一」為設計主軸，結合魚、竹子與竹筍等意象，具有聖經「五餅二魚」及竹子「謙虛、氣節」等寓意，筆直通往教堂的路，則是「永生幸福之路」。獨特的建築，更是師生、遊客拍照打卡景點，還有新人預約拍攝婚紗，宛如台中新地標、文化新亮點。

配合教堂落成有「動物來朝聖」洪易雕塑藝術展，希望透過活潑的藝術作品，引領民眾走入靜宜校園及主顧聖母堂。

進入靜宜大學，道路兩側綠蔭如織，充滿詩意，還有種滿台灣原生樹種的楓香樹林，冬日紅綠交織，增添浪漫；宜園餐廳往修院兩側有榕樹隧道，另有豔紫荊小徑，令人流連忘返。

紀念德蕾莎修女的德蕾莎公園，種滿白流蘇，4月花季，充滿北國風情；任垣樓一樓的藝術中心，透明玻璃長廊向大自然借景，讓民眾盡賞陽光、樹蔭、微風等大自然的畫作。

也因校園美景如畫，靜宜大學常吸引電影、電視劇組前來拍攝取景，堪稱「偶像劇場景天堂」，也成為日韓遊客追星景點。靜宜秘書室媒體聯絡人楊富玲說，最高紀錄曾1天接待3組日韓旅遊團，凡劇中出現的場景，都成紅不讓的必遊景點。

靜宜大學「主顧聖母堂」美輪美奐建築，成了師生與遊客打卡景點，也是台中新地標。圖／...
靜宜大學「主顧聖母堂」美輪美奐建築，成了師生與遊客打卡景點，也是台中新地標。圖／靜宜大學提供
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靜宜大學「主顧聖母堂」美輪美奐建築、如童話夢幻的模樣，成了台中新地標，不少遊客爭...
靜宜大學「主顧聖母堂」美輪美奐建築、如童話夢幻的模樣，成了台中新地標，不少遊客爭睹。圖／靜宜大學提供
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靜宜校園常吸引電影、電視劇組前來拍攝取景，堪稱「偶像劇場景天堂」，也成為日韓遊客...
靜宜校園常吸引電影、電視劇組前來拍攝取景，堪稱「偶像劇場景天堂」，也成為日韓遊客追星景點。圖／靜宜大學提供
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靜宜校園常吸引電影、電視劇組前來拍攝取景，堪稱「偶像劇場景天堂」，也成為日韓遊客...
靜宜校園常吸引電影、電視劇組前來拍攝取景，堪稱「偶像劇場景天堂」，也成為日韓遊客追星景點。圖／靜宜大學提供
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靜宜大學婚紗教堂

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