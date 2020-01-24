口罩禁出口1個月 業者：希望有專門小組處理特殊狀況

武漢肺炎疫情持續蔓延，為確保國內口罩供應，經濟部昨天公告 今天起為期1個月，管制N95和醫療口罩出口，優先供應國內需求，口罩業者指出，先前趕工的產品有的早已用客戶品牌包裝，不可能在疫情時直接提供國內市場，希望政府能協助處理這些特殊狀況。

彰化田中口罩大廠華新醫材集團，供外銷與內銷市場占約各半，因近期大陸武漢及香港等武漢肺炎疫情，以及菲律賓火山爆發影響，口罩內外銷訂單需求量激增，香港及菲律賓的口罩需求逾數百萬片，業者避免過年加班，過年前趕工生產，月產量已超過千萬片，訂單已排到4月，整體營收成長2至3成。

華新醫材集團董事長鄭永柱表示，台灣有SARS的經驗，業者都願意配合政府政策，但口罩暫停出口，要考量部分有合約或已收訂金的訂單，雖在業界客戶預先支付訂金的較少，多是產品做好裝船出貨拿到提單通知對方才匯款，只是要取得國外客戶諒解應可延後供貨，就怕疫情擴大，禁出口的時間拉長，影響會更大。

鄭永柱也說，部份生產的口罩產品已使用客戶品牌包裝，這些產品在疫情時也不可能供給國人使用，只能延後出貨，這種不能出貨又不能在有疫情時供應給國人的商品，應該要能申請出口，希望工業局能組成專門小組協助產業碰到的問題。