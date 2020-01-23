親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

武漢防疫如臨大敵 陸官方宣布進入戰時狀態

影／盧秀燕前往台中太平發加菜金 強調會做好防疫準備

2020-01-23 15:59攝影中心 記者黃仲裕／即時報導

農曆過年即將到來，台中市長盧秀燕今天下午特定前往太平區清潔隊慰問關懷清潔隊員，並發放加菜金十萬元及致贈新年小紅包

針對中國武漢肺炎在當地出現多起病例，盧秀燕表示，由於日前已出現台灣前2天已出現首例境外移入武漢肺炎確診個案，市府已啟動通報預警機制並提昇應變層級。她除了呼籲民眾不必過度恐慌之外，也表示市府會積極做好萬全準備。

台中市長盧秀燕表示，因應中國大陸武漢肺炎疫情，台灣前2天已出現首例境外移入武漢肺...
台中市長盧秀燕表示，因應中國大陸武漢肺炎疫情，台灣前2天已出現首例境外移入武漢肺炎確診個案，市府已啟動通報預警機制並提昇應變層級。記者黃仲裕／攝影
分享
台中市長盧秀燕（左）今天下午前往太平區清潔隊慰問關懷清潔隊員，她發放加菜金十萬元...
台中市長盧秀燕（左）今天下午前往太平區清潔隊慰問關懷清潔隊員，她發放加菜金十萬元，感謝清潔隊農曆春節服務不打烊外，也致贈每人一份賀年小紅包。記者黃仲裕／攝影
分享

武漢肺炎盧秀燕紅包

延伸閱讀

聯合報黑白集／州官仍在放火

財政部「棍子」說 藍抨擊心中無人民

台中科湳愛琴橋通車 新地標可望縮短20分鐘車...

影／武漢肺炎來襲 盧秀燕：拉高應變層級，二級...

相關新聞

彰化27年老店「阿福」除夕結束營業 改賣醬料、蛋餅皮

2020-01-23 12:43

前南投縣議員鄧永禧病逝 兒子感念母恩捐善款助人

2020-01-23 14:58

蔡其昌連8年發幸福小紅包 今年加碼10萬份

2020-01-23 13:25

2020台灣燈會漫遊客家庄燈區 8公尺高主燈超吸睛

2020-01-23 12:13

中市景觀橋創新 雙塔、蝴蝶…吸睛

2020-01-22 23:34

中部最高斜張橋 科湳愛琴橋省15-20分鐘車程

2020-01-22 23:31

台中海線 驚見一道道垃圾瀑布

2020-01-22 23:25

觀光工廠玩闖關、VR… 拚春節吸客

2020-01-22 23:25

公告地價降逾2成 中市府：過程嚴謹

2020-01-22 23:23

春節禮盒稽查 查獲53件疑似大陸香菇

2020-01-22 23:20

中彰投社福送年菜 溫暖獨老

2020-01-22 23:17

長照2.0人力需求暴增 彰化居服員年終最高可領3個月

2020-01-22 19:35

影／彰化觀光工廠春節很好逛 好玩、好吃、拿好禮

2020-01-22 19:17

台中科湳愛琴橋通車 新地標可望縮短20分鐘車程

2020-01-22 17:28

埔里「老五老」年前動員 逾百人不為圍爐幫送暖

2020-01-22 17:23

財政部檢討台中分配款 楊瓊瓔：強逼市府搶市民荷包

2020-01-22 16:23

影／順澤宮冠軍帽初一到初五每天限量1千頂 拜拜還可拿錢母

2020-01-22 14:39

國道4號豐原潭子道路封閉 春節出遊先改道

2020-01-22 12:15

春節就醫、垃圾清運 中彰投民眾看這裡

2020-01-21 00:25

中市改造圖書館 點「知識光明燈」

2020-01-21 00:17

鹿港春節燈廊美極 文武廟還有水舞

2020-01-20 23:50

藝術家個展、特賣會 台中百貨業者提供不同春節體驗

2020-01-20 15:51

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

北市重慶高架橋今晚開拆 柯文哲發豪語：封橋、閃電戰

2020-01-23 11:07

彰化27年老店「阿福」除夕結束營業 改賣醬料、蛋餅皮

2020-01-23 12:43

林口第一座兒童足球場 2.6公頃足夢運動公園啟用

2020-01-22 17:22

注意！重慶南路高架橋今晚封橋開拆 交管圖解看這裡

2020-01-23 11:28

陽明山巴拉卡公路提早搶通 過年可上二子坪、大屯山

2020-01-22 17:13

李佳芬慰訪安置和身障機構 小朋友：電視裡的人出現了

2020-01-22 21:59

台中科湳愛琴橋通車 新地標可望縮短20分鐘車程

2020-01-22 17:28

淡水天元宮三色櫻盛開 年節花況最佳

2020-01-22 18:07

全台縣市首長網路正面聲量第一名 饒慶鈴：讓縣民有感

2020-01-23 14:33

「學姐」確定回鍋北市府 黃瀞瑩：最快2月續任副發言人

2020-01-23 14:31

武漢肺炎防疫動起來！麻豆新樓醫院：發燒就分流

2020-01-22 19:14

屏東綠委爭曝光 濃濃縣長選味

2020-01-22 23:23

馬英九化身「馬大九」 年初三到桃園外送金鼠福卡

2020-01-22 18:46

溪頭米堤負責人500萬回饋地方 賴清德：被善行嚇一跳

2020-01-23 12:51

韓國瑜徒步走訪蓮池潭觀光動線 過年計畫「沉澱一下」

2020-01-23 12:24

影／彰化觀光工廠春節很好逛 好玩、好吃、拿好禮

2020-01-22 19:17

影／守護基隆燈塔子承父業蘇揆稱讚 林右昌：將設步道

2020-01-22 18:07

看女王頭玩野柳恐破10萬人次 警：靠導航恐塞到動不了

2020-01-23 09:57

長照2.0人力需求暴增 彰化居服員年終最高可領3個月

2020-01-22 19:35

財政部檢討台中分配款 楊瓊瓔：強逼市府搶市民荷包

2020-01-22 16:23

到機場關心防疫 韓國瑜感謝機場及醫護人員投入

2020-01-22 18:45

金門金湖分局長黃維章邀書法家寫春聯送同仁 員警：揪甘心

2020-01-22 16:40

中部最高斜張橋 科湳愛琴橋省15-20分鐘車程

2020-01-22 23:31

德國少年不知摸海龜觸法 小琉球加設中英文警示牌

2020-01-23 10:09

蘇揆批評後…中角灣衝浪基地沙灘變乾淨

2020-01-22 23:44

看好淡海產專區 康舒總部新大樓動土

2020-01-22 23:05

林右昌夫人過年前做到手不舉 為烘蛋糕送寄養家庭孩子

2020-01-23 11:17

五月天捐10車 助新北偏鄉「逗陣走」

2020-01-22 23:09

武漢肺炎疫情持續升高 中壢楊梅天晟醫院嚴密防治

2020-01-22 17:26

府城戲春老洋樓 台南走春踩點鼠不完

2020-01-23 08:41

金門縣長視察傳統市場 瞭解年貨供應並向鄉親賀年

2020-01-23 13:11

武漢肺炎防疫 台東縣全面戒備

2020-01-22 18:00

過年求財！金山財神廟春節爆人潮 籲多搭免費接駁車

2020-01-23 07:41

台中海線 驚見一道道垃圾瀑布

2020-01-22 23:25

侯友宜隻身突襲新店建國市場 呼籲新北警要做好準備

2020-01-23 15:07

淡海、瑞芳、樹林、泰山規畫產專區 拚2年完成報編

2020-01-22 23:02

淡水天元宮三色櫻綻放 警方啟動交通管制措施

2020-01-23 13:48

擅自開挖整地議員質疑仍繼續開發？苗栗縣府：決不寬貸

2020-01-22 18:01

九份早8到晚8交管 車輛客滿將只能停水湳洞

2020-01-23 12:21

韓國瑜發紅包 隊伍綿延百公尺 凌晨就有人排隊

2020-01-22 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top