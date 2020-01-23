前南投縣議員鄧永禧病逝 兒子感念母恩捐善款助人

南投縣前議員鄧永禧1月10日辭世，鄧永禧和丈夫陳啟吉、兒子陳翰立，都擔任過南投縣議員，傳為地方佳話。總統立委大選前，陳翰立曾表示如果蔡英文連任，就請1000份雞排，未料母親在投票日前一天過世，蔡英文大勝，陳翰立將請吃雞排5萬元，以母親鄧永禧的名義捐贈給2個公益團體，更具意義。鄧永禧30日上午10時將在南投縣立殯儀館舉行告別式，隨即火化長眠於皇穹陵紀念花園。

陳啟吉曾任南投縣議員、台灣省議員，鄧永禧支持丈夫參政，也夫唱婦隨踏入政壇，參選南投縣議員，更在第12屆議員任期後，擔任南投縣政府民政局長，921大地震南投是重災區，鄧永禧率領員工投入救災及災後重建，丈夫陳啟吉也從旁協助，安撫災民。

夫妻兩人也鼓勵兒子陳翰立從政，2009年陳翰立參選南投縣議員並當選，受到父母影響，陳翰立關懷婦女議題與兒童福利，爭取生育補助津貼和學童營養午餐提高預算，也傳承父母民主政治薪火。

鄧永禧近年身體狀況不佳，丈夫、兒子用心照顧，全家相當幸福。今年總統、立委大選，陳翰立擔任蔡英文南投縣競選總部總幹事，選前陳翰立發雞排文，如果蔡英文順利連任，就要請1000份雞排，沒想到母親卻在10日因癌症病逝。