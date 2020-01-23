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彰化27年老店「阿福」除夕結束營業 改賣醬料、蛋餅皮

2020-01-23 12:43聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣知名蛋餅早餐店「阿福早點」營業至今27年，以天然麵粉製成軟式蛋餅皮為名，是在地人共同回憶，店家卻將在除夕之後暫停營業，讓民眾大感不捨，月初停業消息一出，每到周末顧客暴增，業者幾經思考，決定雖然關店，但招牌的蛋餅皮及醬料將開放預訂，繼續傳遞好滋味。

今天是農曆過年連假第一天，上午顧客絡繹不絕上門，近年因生意好，吃早餐還要抽號碼牌，店家自製的軟式蛋餅皮最為特色外，番茄醬料也有獨到的黃金比例，其中蛋餅夾豬肉是熟客必點，三明治吐司是將吐司直接放在鐵爐上稍微加溫，軟嫩不刮口。

34歲林姓顧客說，負責門煎蛋餅的兩個阿姨最厲害的是不需要手寫記下客人點的早餐，只要口頭點餐都可以全記在腦裡，相當厲害，加上價格很佛心，在外地工作回來還是會找時間來吃。

老闆「阿福」的本名叫賴振福，原本在原址從事馬達維修工作，後來將親友做的軟式蛋餅皮改良研發出最佳口感，與妻開啟早餐店，並找來鄰居和小姨子一起做，一開就是27年，如今三名子女長大在分別在北部當醫生、工程師以及汽車廠工作，各有發展。

賴振福的大兒子賴建興說，父母經營早餐店凌晨1點半就要起床，晚上6點半就要上床睡覺，母親下午、晚上則忙著做蛋餅皮，長期下來相當辛苦，近年網路傳播下，在地早餐店也吸引許多外地人來吃，生意相當好，父親現在已經65歲，又考量到人力不足，自己因高度近視無法負荷過重勞動，無法接下的早餐店，父母才會想要暫停營業。

賴建興表示，顧客不捨老店關門，最近周末號牌都抽超過200號，要做出600到800片的蛋餅皮供應需求，也建議爸媽往後繼續做蛋餅皮和醬料銷售，讓喜愛「阿福」的客人可以繼續吃到店家的用心。

「阿福早點」以軟式蛋餅皮著稱。記者林敬家／攝影
「阿福早點」以軟式蛋餅皮著稱。記者林敬家／攝影
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彰化市知名早餐店「阿福早點」將營業到明天除夕。記者林敬家／攝影
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「阿福早點」兩名掌廚阿姨是店家活招牌。記者林敬家／攝影
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