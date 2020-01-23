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2020台灣燈會漫遊客家庄燈區 8公尺高主燈超吸睛

2020-01-23 12:13聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

2020台灣燈會在台中，台中市客委會分別在后里主展區「花花步道」及馬場園區建置「漫遊客家庄燈區」和「客家特色產業展售專區」，整體布燈進度已達90%，客委會主委江俊龍對布展成果表示肯定，邀請鄉親一同來賞燈。

台中客家特色燈區規劃以台中市的「母親之河–大甲溪」為主軸意象，結合大甲溪流域所流經的和平、東勢、新社、石岡、豐原等5個客家重點發展區，以一區一特色概念營造各區節慶文化、產業特色、人文景觀、族群融合或聚落發展源流等元素，運用藍染、竹編、鉤織等技藝結合科技燈光，展現「母親之河」大甲溪流域風華。

台中市客委會分別在花花步道占地約9500平方公尺建置「漫遊客家庄燈區」、后里馬場大門右前方占地約1300平方公尺建置「客家特色產業展售專區」，布展客家特色花燈，更結合浪漫台三線沿線桃園、新竹、苗栗、台中等4個縣市推廣客家特色產業。

江俊龍說，各特色燈組都是藝術家的巧思，且製作工序都非常繁複，客家燈區自去年11月6日開始製燈，動用80多名人力，至今不到3個月的時間，整體布燈進度已達90%。

江俊龍表示，除了8公尺高的主燈「手護客家」的特色燈組、代表山城五區的5座5公尺高特色燈組外，展區也在花圃區設置文化燈組，可以看到大型魯班鎖（六子聯方）、文昌筆、墨斗、客家農家米籮、灶頭、火囪、斗笠等布展，還有一閃一閃的螢火蟲光環境，營造栩栩如生的自然生態；「柿柿如意」燈組更增添吉祥喜慶氛圍，客家燈區除了融入客家文化，更著重於新媒材、科技燈光運用，包括體感燈控及浮空投影新技術，相信可讓賞燈民眾大飽眼福。

台中市客委會在后里主展區「花花步道」建置「漫遊客家庄燈區」。圖／台中市政府提供
台中市客委會在后里主展區「花花步道」建置「漫遊客家庄燈區」。圖／台中市政府提供
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台中市客委會台灣燈會

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