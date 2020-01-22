尋燈探險四城門 大年初一帶大家走訪彰化城

彰化市公所於農曆大年初一將與「旅庫。彰化」合辦尋燈探險四城門小旅行活動，帶領大家走訪彰化市廟宇、欣賞各式主題燈籠，還有廟宇特色手冊可集章，到廟宇走春，還可聽彰化古城的故事。

彰化市長林世賢說，彰化建縣即將滿300年，市公所於今年隆重啟動「彰化300古城新生」系列活動，首波活動「彰化300‧古城踩街趣」結合遊行踩街及主題燈籠妝點市區。

尋燈探險四城門尋什麼燈呢？林世賢說，將在慶安宮、關帝廟與元清觀各有一座神明祈福主燈與懸掛於民族路關帝廟附近宣平門的大燈籠（高200公分、寬128公分，由全球中華文化藝術薪傳獎得主唐秋水製作），在孔廟與藝術館等也有會20多座較大型的花燈，另在藝術館、永樂街、元清觀與聖王廟等處布置4500個的小型彩繪燈籠，而2月8日踩街趣活動中會有近4千個由社區民眾與小朋友做的手提創意燈籠。

大年初一（1月25日）下午1：30將在彰化市公會堂（彰化藝術館）前集合出發，分四條路線導覽，活動免費，不需報名，參加民眾可獲得金箔貼紙、紅包袋及「神行。彰化」廟宇特色手冊市長，林世賢當天也將親自導覽，並解說打春牛的傳統。

路線一（從北門到東門）公會堂-孔子廟-開化寺-北門福德祠-元清觀-大東門福德祠；路線二（從東門到南門）公會堂-大東門福德祠-元清觀-大南門開彰祖廟-關帝廟；路線三（從南門到西門）公會堂-慶安宮-大南門開彰祖廟-聖王廟-西門福德祠；路線四（從西門到北門）公會堂-開化寺-西門福德祠-北門福德祠-元清觀。民眾可至彰化市公所網站和、「旅庫。彰化」官方臉書查詢