長照2.0人力需求暴增 彰化居服員年終最高可領3個月

目前完成照服員培訓的人力可選擇到老人機構、護理之家或是派案當居服員，現在還有日照中心以及長照C據點等都需要照服員，彰化白玉功德會近年擴大長照2.0的相關服務，在同仁共同努力下，今年發出1個月到3個年終獎金，包括領月薪的居服員也有，算時薪的居服員則有5千到1萬5千元的獎金。

非營利組織白玉功德會目前有120多名居家照顧服務員，經營2家日照中心以及2家C據點和1家失智據點，員工人數已達280多人，機構附設的秀老郎日間照顧中心理事長邱暉智說，政府支持下，社區與居家照顧服務需求增加，長照人力需求大，預計10年內仍有發展空間，照服員服務品質仍須不斷提升。

過去照服員薪資低，工作繁瑣，局限於中高齡及失業人口就業，長照2.0實施居家照服員以服務項目收費後，提高了居服員薪資，邱暉智表示，居服員平均都在4萬元以上，還有少數人可領到5、6萬，去年公司也花費約2800萬元在擴點以及軟硬體改善，接下來也會將盈餘投資在人員管理設備上。