親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一個口罩戴好幾天 急診女醫戳中台人常犯6錯誤

去紅帽！凡任大陸政協相關職務 不得參選國民黨中常委

長照2.0人力需求暴增 彰化居服員年終最高可領3個月

2020-01-22 19:35聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

目前完成照服員培訓的人力可選擇到老人機構、護理之家或是派案當居服員，現在還有日照中心以及長照C據點等都需要照服員，彰化白玉功德會近年擴大長照2.0的相關服務，在同仁共同努力下，今年發出1個月到3個年終獎金，包括領月薪的居服員也有，算時薪的居服員則有5千到1萬5千元的獎金。

非營利組織白玉功德會目前有120多名居家照顧服務員，經營2家日照中心以及2家C據點和1家失智據點，員工人數已達280多人，機構附設的秀老郎日間照顧中心理事長邱暉智說，政府支持下，社區與居家照顧服務需求增加，長照人力需求大，預計10年內仍有發展空間，照服員服務品質仍須不斷提升。

過去照服員薪資低，工作繁瑣，局限於中高齡及失業人口就業，長照2.0實施居家照服員以服務項目收費後，提高了居服員薪資，邱暉智表示，居服員平均都在4萬元以上，還有少數人可領到5、6萬，去年公司也花費約2800萬元在擴點以及軟硬體改善，接下來也會將盈餘投資在人員管理設備上。

慈恩老人養護中心目前也有160多名居服員人力，另有機構內服務的照服員，今年基本工資調漲，外籍看護薪資調升，為求公平其餘照服員薪資也都調升1千元，業者指出，居服員依照服務時數，今年最高可領到1萬2千元獎金，與過去相比福利已提升。

日照中心照服員負責帶活動，也須評估長輩學習狀況。記者林敬家／攝影
日照中心照服員負責帶活動，也須評估長輩學習狀況。記者林敬家／攝影
分享
員林秀老郎日照中心，照服員每天中午提供如餐廳簡餐的料理。記者林敬家／攝影
員林秀老郎日照中心，照服員每天中午提供如餐廳簡餐的料理。記者林敬家／攝影
分享

居服員照服員薪資

延伸閱讀

影／彰化觀光工廠春節很好逛 好玩、好吃、拿好...

影／萬朵玫瑰花燈海、七彩水舞！「2020花在...

故宮「肉形石」彰化展 百警戒護

故宮人氣國寶肉形石今展出 彰化近百警力看緊這...

相關新聞

台中科湳愛琴橋通車 新地標可望縮短20分鐘車程

2020-01-22 17:28

影／彰化觀光工廠春節很好逛 好玩、好吃、拿好禮

2020-01-22 19:17

埔里「老五老」年前動員 逾百人不為圍爐幫送暖

2020-01-22 17:23

財政部檢討台中分配款 楊瓊瓔：強逼市府搶市民荷包

2020-01-22 16:23

影／順澤宮冠軍帽初一到初五每天限量1千頂 拜拜還可拿錢母

2020-01-22 14:39

國道4號豐原潭子道路封閉 春節出遊先改道

2020-01-22 12:15

過年到南投紫南宮排隊領錢母 結伴摸金雞求保庇

2020-01-22 08:16

農地違章工廠清查 中彰投破萬

2020-01-22 00:11

彰縣10名一級主管調動 老面孔居多

2020-01-22 00:05

中市4局 春節服務不打烊

2020-01-21 23:52

遊南投 台灣好行、渡假村祭好康

2020-01-21 23:49

農曆年前買氣熱 田尾花卉物流忙翻

2020-01-21 23:47

故宮「肉形石」彰化展 百警戒護

2020-01-21 23:28

武陵、福壽山走春 中橫26-28日交管

2020-01-21 23:25

「2020花在彰化」試燈 百隻地鼠、千顆鑽石、萬支玫瑰亮相

2020-01-21 22:56

大選結束緊接過年 田尾花卉「爆發式」需求物流忙翻

2020-01-21 19:00

春節連假返鄉出遊 台灣好行推出半價優惠

2020-01-21 17:56

注意！大甲鎮瀾宮初一至初五 周邊實施交通管制

2020-01-21 17:51

快看身分證！上頭有「20」到南投渡假村走春免門票

2020-01-21 17:06

影／最美魚販過年前回家殺魚 包給父母每人超過10萬元

2020-01-21 17:01

台中大甲鐵砧山雕塑公園一期完工 議員揪缺失籲改善

2020-01-21 16:59

故宮人氣國寶肉形石今展出 彰化近百警力看緊這塊肉

2020-01-21 15:43

消保官查一中商圈年貨大街 部分標示不清限立即改善

2020-01-21 15:39

豐原人注意！廟東商圈這7天設行人徒步區好逛街

2020-01-21 14:48

春節就醫、垃圾清運 中彰投民眾看這裡

2020-01-21 00:25

中市改造圖書館 點「知識光明燈」

2020-01-21 00:17

鹿港春節燈廊美極 文武廟還有水舞

2020-01-20 23:50

藝術家個展、特賣會 台中百貨業者提供不同春節體驗

2020-01-20 15:51

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

不收割！ 環狀線通車典禮 侯友宜要邀這4人

2020-01-22 13:40

新埔鎮好幸運！初二起連三天 馬英九、蔡英文來發紅包

2020-01-22 11:34

基隆開不成健身館？網：「我錯了大隊長」真的錯了

2020-01-22 14:13

注意！台南山區6支「百萬測速照相機」在這裡

2020-01-22 12:14

「2020花在彰化」試燈 百隻地鼠、千顆鑽石、萬支玫瑰亮相

2020-01-21 22:56

宜蘭員山燈節主燈今晚亮相 街頭燈海天幕超浪漫

2020-01-21 22:32

農地違章工廠清查 中彰投破萬

2020-01-22 00:11

減輕育兒負擔 竹市首間公共托育家園2月下旬開幕

2020-01-22 10:32

嘉義市走春 日拍「沉睡大白熊」、夜拍市府霓虹

2020-01-22 07:42

兩度感同身受 企業老闆連捐3輛救護車助救護

2020-01-22 12:15

金門尚義機場返鄉人潮湧現 縣府團隊接機放送福袋

2020-01-22 14:36

基隆護國城隍廟初四送6千個金箔發財金 前6名有紅包禮

2020-01-22 11:49

林口第一座兒童足球場 2.6公頃足夢運動公園啟用

2020-01-22 17:22

14公尺「愛河．愛之鯨」 躍出愛河

2020-01-21 23:44

國道4號豐原潭子道路封閉 春節出遊先改道

2020-01-22 12:15

「老鼠娶親」民間故事苗栗火車站上映 喜慶迎鼠年

2020-01-22 15:04

台南南鯤鯓代天府 大年初一抽國運籤備受矚目

2020-01-22 15:25

韓國瑜市府發紅包 民眾喊「加油」打氣

2020-01-22 10:54

全台最大個人鳳梨田 他的外銷訂單要排隊

2020-01-22 11:25

陽明山巴拉卡公路提早搶通 過年可上二子坪、大屯山

2020-01-22 17:13

影／台南秘境不要錯過 城堡建築伴櫻花如置身歐洲

2020-01-22 12:00

過年到南投紫南宮排隊領錢母 結伴摸金雞求保庇

2020-01-22 08:16

過年「採橘樂」 峨眉走春採果私房景點大公開

2020-01-22 11:35

彰縣10名一級主管調動 老面孔居多

2020-01-22 00:05

財政部指台中降稅影響補助 藍議員：苦民所苦何錯之有

2020-01-22 12:44

台61線新豐段 今下午4時通車 匝道不開放

2020-01-21 23:20

致力推動路平 高市獲評優等獎

2020-01-21 23:05

重慶南路高架橋 小年夜晚間9點封橋 除夕拆除

2020-01-22 00:08

頒發當選證書 賴惠員：「溪北隊長」上緊發條

2020-01-22 13:48

11樓以上、逾15年屋外牆 北市將強制健檢

2020-01-21 23:39

影／守護基隆燈塔子承父業蘇揆稱讚 林右昌：將設步道

2020-01-22 18:07

馬英九化身「馬大九」 年初三到桃園外送金鼠福卡

2020-01-22 18:46

賴清德初一發紅包！台灣首廟天壇推Q版錢母、平安橋

2020-01-22 15:43

春遊去哪？上霧台賞櫻花 三地門原味市集路過別錯過

2020-01-22 07:51

蘇揆檢討後 中角衝浪基地沙灘清乾淨迎過年

2020-01-22 09:29

台中科湳愛琴橋通車 新地標可望縮短20分鐘車程

2020-01-22 17:28

台東春遊迎「紅藜」 舊火車站亮眼登場

2020-01-22 11:39

北市準公幼遭投訴變相收1萬8才藝費？ 教育局：限期改善

2020-01-21 22:04

武漢肺炎疫情持續升高 中壢楊梅天晟醫院嚴密防治

2020-01-22 17:26

財政部檢討台中分配款 楊瓊瓔：強逼市府搶市民荷包

2020-01-22 16:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top