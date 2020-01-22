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影／彰化觀光工廠春節很好逛 好玩、好吃、拿好禮

2020-01-22 19:17聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

春節哪裡玩？不妨逛逛觀光工廠，彰化縣秀水鄉水銡利觀光工廠最近推出了7D電影院和虛擬實境新設施，把水元素也導入體驗遊戲中；彰濱工業區台灣玻璃館等五家觀光工廠春節期間也有集章闖關領福袋活動，暢遊觀光工廠好玩、好吃、又可拿好禮。

水銡利觀光工廠一年多前開幕，即以超大水龍頭造景和戲水區吸引民眾參觀，行銷特助黃聖耀表示，廠區內不但有多項結合水資源教育的互動遊戲區、球池，最近又推出刺激的7D電影院和適合小朋友玩的 VR虛擬實境新設施，很適合親子遊，春節期間還有燈籠DIY，及滿額送活動，門票150元可抵消費，到觀光工廠途中還有大片花海可拍網美照。

彰化縣彰濱工業的台灣玻璃館等5家觀光工廠也聯合舉辦金鼠大贏家博奕闖關集章送超值福袋活動，台灣玻璃館是骰子關、白蘭氏健康博物館撲克關、緞帶王象棋關、卷木森活館是輪盤關、台灣優格餅乾學院麻將關。

白蘭氏健康博物館初三到初五每天上午9點免費限量推出白蘭氏幸福雞精飯糰早餐，初三、初四更有總統級布袋戲「敘舊布袋戲團」表演年節戲碼「弄獅」，更要以「互動布袋戲」形式，與台下觀眾一起完成演出。春節還有消費滿額送及抽獎活動，獎品有空氣清淨機、住宿券等。

彰化縣線西鄉台灣優格餅乾學院也有小朋友最愛的餅干DIY活動；民眾也可以到彰化社頭鄉襪子的故鄉有樂活和襪仔王等觀光工廠可以採買各式高檔健康襪，還可以做襪子娃娃DIY。

白蘭氏健康博物館初三、初四更有總統級布袋戲「敘舊布袋戲團」表演年節戲碼「弄獅」，...
白蘭氏健康博物館初三、初四更有總統級布袋戲「敘舊布袋戲團」表演年節戲碼「弄獅」，並將與遊客互動。圖／白蘭氏健康博物館提供
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彰化縣線西鄉台灣優格餅乾學院將許多餅乾的製作器具都呈現在這座餅乾知識庫中。記者林...
彰化縣線西鄉台灣優格餅乾學院將許多餅乾的製作器具都呈現在這座餅乾知識庫中。記者林宛諭／攝影
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彰化縣秀水鄉水銡利觀光工廠最近推出了7D電影院把水元素也導入刺激的體驗遊戲中。記...
彰化縣秀水鄉水銡利觀光工廠最近推出了7D電影院把水元素也導入刺激的體驗遊戲中。記者林宛諭／攝影
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彰化縣秀水鄉水銡利觀光工廠最近推出了虛擬實境新設施，把水元素也導入體驗遊戲中，很...
彰化縣秀水鄉水銡利觀光工廠最近推出了虛擬實境新設施，把水元素也導入體驗遊戲中，很適合 親子遊。記者林宛諭／攝影
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彰化縣秀水鄉水銡利觀光工廠以超大水龍頭造景和戲水區吸引民眾參觀，最近又推出7D電...
彰化縣秀水鄉水銡利觀光工廠以超大水龍頭造景和戲水區吸引民眾參觀，最近又推出7D電影院把水元素也導入刺激的體驗遊戲中。記者林宛諭／攝影
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觀光工廠春節

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