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埔里「老五老」年前動員 逾百人不為圍爐幫送暖

2020-01-22 17:23聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

後天就是除夕，南投縣老五老基金會埔里服務中心今天串連縣內各協會逾百名志工動手做年菜，更出動15台送年菜專車將新鮮現做的年菜送往埔里、魚池、國姓等地給190名獨老或經濟弱勢長輩，盼透過年菜傳遞社會大眾對他們的關懷。

老五老基金會指出，老五老基金會已連續14年為獨老募集年菜，從在地廚房連結社區醫院、學校、社區發展協會、餐廳等在年節前陸續開始備料，今更把握小年夜前的最後1天出動全台近900位志工及200部汽車，將年菜送到長輩手上。

而南投地區則由埔里服務中心負責，該中心表示，今年串聯迦南精神護理之家、台灣社會工作實務發展協會、南投縣春風關懷協會和在地民眾共126名志工動手製作年菜，並以15台年菜專車送給埔里、魚池、國姓3地190名弱勢長者。

住在埔里高齡98歲的陳阿公說，自己一個人住，又因四肢關節活動及肌力差，平日很少出去活動，平時多虧送餐志工和居服員陪伴，過年前還拿到熱騰騰的年菜，感覺相當開心，也才有了年的味道；87歲喪偶的許阿公也同樣對志工致謝。

老五老基金會主任張宗蕙說，多虧各界幫忙才能完成年菜配送，其中最感謝的是迦南精神護理之家住民，因為他們克服自身疾病，認真盡自己所能來製作及分送年菜，讓年菜活動更有意義；也感謝學霖補習班、Pure芳療手作館協助送愛獨老。

老五老基金會執行長游麗裡則表示，獨居及弱勢長輩因有各界的善心支持，在歲末年終之際獲得溫暖，有愛迎向新的一年，而會內除獻上年節關懷，也提供陪同購物、除舊佈新、居家修繕、關懷訪視、圓夢計畫及一日家人等全方位的服務。

南投縣老五老基金會埔里服務中心今串連逾百名志工動手做年菜，更將新鮮現做年菜送給弱...
南投縣老五老基金會埔里服務中心今串連逾百名志工動手做年菜，更將新鮮現做年菜送給弱勢長輩。圖／老五老基金會提供
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南投縣老五老基金會埔里服務中心今串連逾百名志工動手做年菜，更將新鮮現做年菜送給弱...
南投縣老五老基金會埔里服務中心今串連逾百名志工動手做年菜，更將新鮮現做年菜送給弱勢長輩。圖／老五老基金會提供
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