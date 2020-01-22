財政部檢討台中分配款 楊瓊瓔：強逼市府搶市民荷包

台中市宣布2020年公告地價與現值雙降，尤其公告地價大減兩成，全台降幅最大，財政部揚言要檢討中市的統籌分配款。立委當選人楊瓊瓔表示，民進黨拿到選票就驕傲，中火環評強行通過踐踏台中人的肺不夠，還要逼台中收取不合理的高額地價稅搶市民的荷包。

楊瓊瓔表示，前市長林佳龍105年執政調漲地價稅，漲幅平均達到38.25%，西屯區最高漲了101%，全國最高，引起人民反彈與抗議，如今將地價稅調整回到人民可承受之合理範疇，中央應當幫台中市政府照顧市民，不該是最後拿統籌分配款處罰台中人。

楊瓊瓔表示，中央批評台中市政府過度減稅，但105年台中市政府過度增稅的時候，怎麼不見中央提醒台中市政府應合理修正地價稅？

楊瓊瓔表示，政府不是營利單位，如今卻以過度減稅要減少台中的統籌分配款太「鴨霸」了，市議員不分藍綠希望地價稅調降，希望台中市的立委也應當團結一起為台中市民的權益發聲，期望民進黨的委員不要再「惦惦」不講話，要能為地方爭取更多資源才對得起選民的選票。