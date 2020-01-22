影／順澤宮冠軍帽初一到初五每天限量1千頂 拜拜還可拿錢母

三鐵選手伊登（Gustav Iden）去年9月頭戴彰化埔鹽順澤宮的鴨舌帽，在法國勇奪世錦賽三鐵世界冠軍，順澤宮冠軍神帽在網上一夕爆紅，廟方4個多月來發送民眾的帽子已超過10萬多頂，預計農曆過年大年初一到初五每天再發出1千頂，今年也準備3千個「錢母」，讓民眾新的一年開運招財。

順澤宮與民眾結緣，近月以來發送蓋有「廟印」的冠軍帽，又與公所合作設置巨型帽供民眾拍照打卡，吸引遊客前來，人氣強強滾，帽方預計今年過年來參拜的信眾將有增無減。

順澤宮總幹事陳守欽表示，小年夜與除夕暫停發放帽子，但規劃在初一到初五每天發送1千頂，上午9點開始，下午2點開始各發500頂，為避免遠道而來的民眾敗興而歸，下午僅開放給外縣市民眾索取，且都必須出示可辨識的證件登記，以免有人當天重覆排隊領取，影響其他人權益。

初一當天順澤宮也開放點文昌燈、光明燈、太歲燈點燈，今年也贊助公益，提供創世基金會100盞文昌燈供募款，陳守欽說，以往初一準備500到1千個錢母讓民眾帶回家，今年追加到3千個，初一廟門一開，信眾前來拜拜，廟方人員就會將錢母主動放在供桌金紙上，和帽子一樣都是發完為止。