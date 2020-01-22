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影／順澤宮冠軍帽初一到初五每天限量1千頂 拜拜還可拿錢母

2020-01-22 14:39聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

三鐵選手伊登（Gustav Iden）去年9月頭戴彰化埔鹽順澤宮的鴨舌帽，在法國勇奪世錦賽三鐵世界冠軍，順澤宮冠軍神帽在網上一夕爆紅，廟方4個多月來發送民眾的帽子已超過10萬多頂，預計農曆過年大年初一到初五每天再發出1千頂，今年也準備3千個「錢母」，讓民眾新的一年開運招財。

順澤宮與民眾結緣，近月以來發送蓋有「廟印」的冠軍帽，又與公所合作設置巨型帽供民眾拍照打卡，吸引遊客前來，人氣強強滾，帽方預計今年過年來參拜的信眾將有增無減。

順澤宮總幹事陳守欽表示，小年夜與除夕暫停發放帽子，但規劃在初一到初五每天發送1千頂，上午9點開始，下午2點開始各發500頂，為避免遠道而來的民眾敗興而歸，下午僅開放給外縣市民眾索取，且都必須出示可辨識的證件登記，以免有人當天重覆排隊領取，影響其他人權益。

初一當天順澤宮也開放點文昌燈、光明燈、太歲燈點燈，今年也贊助公益，提供創世基金會100盞文昌燈供募款，陳守欽說，以往初一準備500到1千個錢母讓民眾帶回家，今年追加到3千個，初一廟門一開，信眾前來拜拜，廟方人員就會將錢母主動放在供桌金紙上，和帽子一樣都是發完為止。

順澤宮這半年來名氣大增，好事也一樁接一樁，廟方過去20年都想協調買下緊鄰宮廟的荒廢土地，但地主長年未答應，就在去年10月間，雙方再次接洽商討，終於取得對方家族同意，加上信眾添香油錢踴躍，最後如願買下土地，陳守欽說，空間未來可作為信眾停車用地，甚至搭設電梯方便長輩上樓，大家都說是「玄天上帝自己找錢，解決這件事」，相當神奇。

彰化埔鹽順澤宮今年過年初一到初五每天發送1千頂冠軍帽。記者林敬家／攝影
彰化埔鹽順澤宮今年過年初一到初五每天發送1千頂冠軍帽。記者林敬家／攝影
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彰化埔鹽順澤宮今年初一將發送給前來參香拜拜的民眾錢母。記者林敬家／攝影
彰化埔鹽順澤宮今年初一將發送給前來參香拜拜的民眾錢母。記者林敬家／攝影
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彰化埔鹽順澤宮今年將發送3千個限量錢母。記者林敬家／攝影
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埔鹽順澤宮法國

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