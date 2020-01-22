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送百份星級年菜給獨居榮民 圍爐菜易咀嚼又營養

2020-01-22 13:44聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

農曆春節將至，台中榮民總醫院、台中市榮服處與台中福華大飯店合作，送出100份五星主廚年菜給獨居榮民，並在烏日成功社區與榮民圍爐，讓榮民們也能吃到美味的年菜，感受社會溫暖。

台中榮民總醫院、台中市榮服處及福華大飯店合作推出個人份的精緻年菜套餐，分送弱勢榮民已邁入第6年。台中福華大飯店江南春主廚古傳福表示，考量除夕應景之外，更需注重配合長輩的食用習慣與營養攝取。因此，今年融入健康及容易咀嚼的圍爐菜色，推出6道吉祥又應景的年菜，分別為上海燻魚、外婆紅燒肉、玉筋燒烏參、花旗參燉雞湯、懷舊蘿蔔糕及麻油雞米糕。

台中榮總院長許惠恒表示，自就任院長以來，秉持愛心、當責、品質與創新的經營理念，更以關懷弱勢族群的初衷，送愛心關懷弱勢獨居榮民長者；除了提供中部地區民眾醫療照顧服務不遺餘力外，更積極回饋社會，具體展現善盡台中榮總社會責任的本質。希望藉此活動拋磚引玉，喚起社會大眾給予溫暖和關懷，讓獨居長者們在歲末寒冬之際感受到年節溫暖的氣氛及社會的溫暖。

台中榮總社工室主任莊李和表示，每年都會在農曆年前由院長帶領志工夥伴訪視急診及仍在住院的患者，並送上貼心小禮物，今年則是準備意寓「大吉大利」的橘子及紅包，希望病患能夠早日康復。

台中榮民總醫院、台中市榮服處與台中福華大飯店合作，送出100份五星主廚年菜給獨居...
台中榮民總醫院、台中市榮服處與台中福華大飯店合作，送出100份五星主廚年菜給獨居老榮民，並在烏日成功社區與榮民圍爐，讓榮民們也能吃到美味的年菜，感受社會溫暖。圖／台中福華大飯店提供
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台中榮民總醫院、台中市榮服處與台中福華大飯店合作，送出100份五星主廚年菜給獨居...
台中榮民總醫院、台中市榮服處與台中福華大飯店合作，送出100份五星主廚年菜給獨居老榮民，並在烏日成功社區與榮民圍爐，讓榮民們也能吃到美味的年菜，感受社會溫暖。圖／台中福華大飯店提供
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榮民台中榮總年菜

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