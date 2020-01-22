送百份星級年菜給獨居榮民 圍爐菜易咀嚼又營養

農曆春節將至，台中榮民總醫院、台中市榮服處與台中福華大飯店合作，送出100份五星主廚年菜給獨居榮民，並在烏日成功社區與榮民圍爐，讓榮民們也能吃到美味的年菜，感受社會溫暖。

台中榮民總醫院、台中市榮服處及福華大飯店合作推出個人份的精緻年菜套餐，分送弱勢榮民已邁入第6年。台中福華大飯店江南春主廚古傳福表示，考量除夕應景之外，更需注重配合長輩的食用習慣與營養攝取。因此，今年融入健康及容易咀嚼的圍爐菜色，推出6道吉祥又應景的年菜，分別為上海燻魚、外婆紅燒肉、玉筋燒烏參、花旗參燉雞湯、懷舊蘿蔔糕及麻油雞米糕。

台中榮總院長許惠恒表示，自就任院長以來，秉持愛心、當責、品質與創新的經營理念，更以關懷弱勢族群的初衷，送愛心關懷弱勢獨居榮民長者；除了提供中部地區民眾醫療照顧服務不遺餘力外，更積極回饋社會，具體展現善盡台中榮總社會責任的本質。希望藉此活動拋磚引玉，喚起社會大眾給予溫暖和關懷，讓獨居長者們在歲末寒冬之際感受到年節溫暖的氣氛及社會的溫暖。