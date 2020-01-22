南投縣長林明溱發鼠年小紅包 祝福縣民鼠錢鼠不完

南投縣長林明溱今天和副縣長陳正昇、秘書長洪瑞智，在縣府各局處發送鼠年福袋，並慰問縣府同仁一年來戮力落實施政目標的辛勞，並期許金鼠年再接再厲，讓縣府施政順利推動，為縣民謀求更大幸福，家家幸福安康。春節期間，縣府也會配合南投燈會活動發放鼠年小紅包，希望帶給民眾喜氣。

林明溱說，過去一年裡，在縣府各局處同仁努力下，順利完成各項縣政目標，也創造許多佳績，值得肯定。在新的一年裡。期許同仁再接再厲，秉持為民服務，務實推動縣政建設，為縣民謀幸福，讓家家戶戶都能幸福安康。

22日9點，林縣長在新聞及行政處長林琦瑜陪同下，從縣府7樓教育處開始發送福袋，同仁們興高采烈的排隊索取鼠年福袋，像林縣長祝賀新年恭喜聲此起彼落，讓縣府大樓充滿春節喜樂氣氛。林縣長也和同仁一起向縣民賀年，希望教育力持續進步，縣政順利，縣民鼠年行大運，財運亨通。副縣長陳正昇及秘書長洪瑞智也分別前往縣府B、C棟局處發送福袋，慰勉同仁辛勞。