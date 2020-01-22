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國道4號豐原潭子道路封閉 春節出遊先改道

2020-01-22 12:15聯合報 記者林佩均／台中即時報導

交通部高速公路局第二新建工程處長期封閉：國道4號豐原端、旱溪東路6至7段、旱溪西路6至7段、環中東路東西向旱溪跨越橋、台74線潭子交流道東向及松竹交流道西向匝道入口等路段，呼籲往返旅客提早改道。

台中市警察局豐原分局提醒民眾春節出遊避開封閉路段，相關改道替代路線如下：

一、國道4號豐原端出入口封閉

東行由后豐交流道下走國豐路或三豐路改道，小型車請多加利用臨時匝道，直行國豐路往東勢，於豐科路右轉往豐原或左轉往后里。

西行沿國豐路上后豐交流道，為避免壅塞，北上車輛請利用國豐路→豐科路→星科路→三豐路→甲后路→國1后里交流道，南下車輛請沿豐勢路→豐原大道→中正路→國1豐原交流道。

二、旱溪東路6至7段、旱溪西路6至7段封閉

旱溪東(西)段5段←→潭興路←→豐興路2段←→鐮村路←→田心路。

三、環中東路東西向旱溪跨越橋及台74東向潭子匝道、西向松竹匝道入口封閉

建議大型車輛走環中東路二段(松竹路口)←→松竹路←→中山路←→環中東路一段(中山路口)。

環中東路二段(松竹路口)←→松竹路←→軍功路←→豐興路←→潭興路←→福貴路←→環中東路一段(中山路口)。

豐原分局分局長黃永志表示，國道4號工程為豐原及潭子地區重大工程，長期封閉多處道路施工影響交通甚鉅，因應「加強重要節日安全維護工作」，警方已派遣大量警力及義交人員投入交通疏導，改善施工期間交通瓶頸，加強工區周邊行車安全。

警方提醒，用路人連假期間避開上述封閉路段，行經施工區域周邊時請減速慢行，配合交維及相關指示設施通行，才能平安順暢、旅途愉快。也可利用「高速公路1968」App，或上高速公路局官網查詢道路封閉資訊。

國４台中環線豐原潭子段第Ｃ７１５標潭子交流道工程。圖／台中市警察局豐原分局提供
國４台中環線豐原潭子段第Ｃ７１５標潭子交流道工程。圖／台中市警察局豐原分局提供
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國4豐原端施工封閉改道圖。圖／台中市警察局豐原分局提供
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國４台中環線豐原潭子段第Ｃ７１４標潭子交流道工程。圖／台中市警察局豐原分局提供
國４台中環線豐原潭子段第Ｃ７１４標潭子交流道工程。圖／台中市警察局豐原分局提供
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中東國道高速公路

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