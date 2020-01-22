侏儸紀恐龍現身SOGO新竹店 過年折扣抽獎看這裡！

農曆年將至，學生、上班族陸續返鄉過年，各大賣場充斥採買年貨的民眾，遠東SOGO百貨新竹店在農曆年間祭出流行服飾下殺單一特價優惠，並加碼賀歲迎春滿額贈，1月24日起至29日，全館單日消費滿1萬元以上即可兌換精美好禮或快樂購點數，刷指定九大銀行信用卡滿額再送SOGO禮券；春節期間還有侏儸紀恐龍展及初一鼠年好運抽抽樂等應景活動。

SOGO新竹店指出，今年初一一早就有「鼠年招好運」抽抽樂活動，業者將準備限量「福氣金鼠撲滿」300份，購買金鼠撲滿即可抽紅包試手氣，獎項豐富，總獎值超過118萬。最大獎為SONY 65型4K高畫質數位液晶電視，價值47900元，獎值逼近96倍，還有型男最愛高級商旅品牌TUMI的三萬元購物金、精光堂時計independent手錶(價值11300元至8000元不等)、夢特嬌24吋行李箱(價值7580元)、折疊腳踏車、寢具組、一線運動品牌背包、香水、美妝保養品、實用家用小物、餐廳、甜品十足抵用券等。初一上午11點在新竹SOGO一樓coach大門口開賣，10點45分開始發放號碼牌，每份售價現金500元，每人限購一份。

特別的是， SOGO新竹店今年在新春期間邀來廣受孩童喜愛的「侏儸紀恐龍」，1月22日起至2月9日於館內1樓、5樓設有迅猛龍、翼龍、異齒龍拍照打卡景點；3樓還有侏儸紀恐龍生態牆，孩童可領取尋寶圖，在館內探索恐龍蹤跡，成功集滿4枚尋寶戳章即可抽「百果山探索樂園門票」；初一、初四、初五及2月2日下午2點、3點異特龍將出沒在3樓與大家見面，提醒民眾切勿餵食。另外，2月1日下午2點、4點各有一場小小考古學家活動，將由侏儸紀公園導覽員帶領孩童一起探索恐龍蹤跡，體驗恐龍泥拓DIY。