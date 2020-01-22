春節連假到台中車站商圈 暢行無阻訣竅看這邊

台中市第三警分局針對台中車站、台中轉運站在春節連假期間規劃交通疏導勤務，呼籲遊客配合，以便暢快通行。圖／第三警分局提供 分享 facebook

為因應即將到來的春節連續假期，台中市警局第三警分局已針對轄區的重要交通樞紐「台中車站」、「台中轉運站」規劃重點時段、路段的交通崗及交通疏導勤務，第三警分局另外也提醒市民以下春節疏運小撇步：

一、 台中車站（東站）：旅客臨時上、下車均得駛入復興路四段161巷地下停車場，可善加利用免費停車(前30分鐘)的便民措施，切勿貪圖方便違規上、下乘客或並排停車，造成交通阻滯。

(一)汽機車：自復興路三段往東(自台中路往大魯閣新時代購物中心方向)的車輛，可於立德街右轉後左轉和平街，至大智路左轉後，直行大智路後左轉復興路。自復興路四段往西(自南京路往車站方向)的車輛，可右轉161巷地下停車場，但不可於巷內違規臨時停車。

(二)行人：進出火車站可行走於復興路四段騎樓、人行道及149巷標線型人行道(全家便利商店旁)，避免走入車輛行進動線。

(三)計程車：旅客可於地下停車場或復興路搭乘計程車。

二、 台中車站(西站)1樓轉運中心：轉運中心ABCD月台已於108年11月30日起開放公車進駐，原CD月台計程車排班區與民眾臨停接送區已遷移至新民街側外圓環區。

(一) 轉運中心ABCD月台(旅客可乘坐公車)：

1.A月台：300、309、310號公車(往台灣大道)。

2.B月台：12、58、65、71、131號公車(經一中商圈)。

3.C月台：50、55、73、75號公車(往北屯/潭子/豐原「經一中商圈」、東區/太平)。

4.D月台：5、25、35號公車(經逢甲商圈)。

(二) 新民街側外圓環區計程車排班區與民眾臨停接送區：計程車排班上下客、一般旅客臨停下客區(一般旅客上客請至火車站地下停車場)。

三、 台中轉運站：因春節連續假期加班車輛發車量大增，建國路因路幅不足，出站車輛可能造成回堵，為避免造成嚴重塞車，第三分局已協調各家客運實施進站分流。另轉運站周邊時有機車違規停放人行道情事，緊鄰轉運站即有汽機車收費停車場(永發停車場：汽車停車位80格，機車停車位800格)，請旅客勿違規臨時停車或並排停車，避免影響行車順暢及安全。