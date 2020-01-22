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過年到南投紫南宮排隊領錢母 結伴摸金雞求保庇

2020-01-22 08:16聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

大年初一春節走春到南投紫南宮排隊領錢母，還可擲筊借個發財金，順利結伴摸金雞求保庇...
大年初一春節走春到南投紫南宮排隊領錢母，還可擲筊借個發財金，順利結伴摸金雞求保庇。記者黑中亮／攝影
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每到農曆新年，南投縣竹山鎮紫南宮豐富的春節活動總是引來人潮滿滿，由於今年鼠年錢母大改版，元旦、大年初一是最重要的兩個排隊發放錢母時段，長達七公里的排隊人潮，成為國人都前來求好運、領錢母的重要地點。

紫南宮主委莊秋安說，今年錢母以鼠來寶主題，在錢母圖騰上使用兩隻庚子鼠各抱如意和元寶，再環抱一個鑲有福字的大葫蘆，希望信眾們能再接續好運氣，作為今年鼠年的好兆頭。今年1月25日大年初一早上9點起發放錢母，為免信眾太過辛苦，將於除夕早上9點起開放排隊。

不過莊秋安強調，信眾只要於大年初一早上9點前排入隊伍，都可以獲得鼠年（銀）錢母一枚，此外，如同往年前2000名不只有銀錢母，更有機會得到金雞蛋，蛋內藏有純金戒指或元寶，或是600到4800元的現金。

由於國人深信「向土地公借錢，做生意會發財」；香火鼎盛的竹山紫南宮出借發財金給信眾，早已全台聞名，向土地公借錢的人越來越多，每年春節都有大批信眾來借錢或還願，紫南宮土地公的發財金，已成為一種傳奇。

據廟公表示，借發財金有程序，前要先擲筊，經土地公同意才能借，信眾要誠心拜求，首先請示土地公、婆及石頭公，自我介紹自己是誰？住在哪裡？求金用途？請衪賜你一個聖杯，共同六次機會，一次允杯借你600元，此後每多求一次，金額就遞減100元。

春節期間紫南還有個「呷丁酒」的習俗，每逢正月16日，來自全台各地10幾萬名遊客及信眾湧入，紫南宮附近居民以能參與這場盛會為榮，家庭主婦一早就放下家事，到廟裡協助切菜、剁雞塊、泡香菇、煮丁酒，男的負責扛鍋鼎和指揮交通，成為紫南宮春節活動另一波高潮。

大年初一春節走春到南投紫南宮排隊領錢母，還可擲筊借個發財金，順利結伴摸金雞求保庇...
大年初一春節走春到南投紫南宮排隊領錢母，還可擲筊借個發財金，順利結伴摸金雞求保庇。記者黑中亮／攝影
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大年初一春節走春到南投紫南宮排隊領錢母，還可擲筊借個發財金，順利結伴摸金雞求保庇...
大年初一春節走春到南投紫南宮排隊領錢母，還可擲筊借個發財金，順利結伴摸金雞求保庇。記者黑中亮／攝影
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紫南宮土地公春節

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