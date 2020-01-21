花在彰化今晚試燈 百隻地鼠、千顆鑽石、萬支玫瑰亮相

「2020花在彰化」在溪州公園利用地景打造出「花影水舞燈區」今天晚間試燈，現場還有百隻地鼠、千顆鑽石、萬支玫瑰燈景，讓民眾處處有驚喜，預計從1月25日（大年初一）到2月9日止（農曆十六），每日18時至21時，共展出16天。

彰化縣長王惠美今晚率先勘查試燈情況，她說，花在彰化今年的主題不僅適合情人晚上來散步，也適合大朋友帶著小朋友一起來共遊，白天賞花、晚上看燈，每天18時至20時45分，每30分鐘就有一場水舞表演，去年銅梁火龍的演出讓許多人念念不忘，今年也邀請到銅梁火龍再度演出。

彰化縣政府主辦的「花在彰化」每年吸引遊客參觀，今年溪州公園「花影水舞燈區」，入口處以八支大型青花瓷瓶展現的「瓶安迎福」巨型花燈，還有呈現彰化傘藝之美的「仙女傘花」，進入公園可見一隻可愛的花粟鼠主燈「鼠來報吉祥」向大家拜年，另有全台首創一百隻地鼠的「屬於你的敲好運」，打造出紅色的大槌子供民眾玩起打地鼠的互動遊戲，可望再成為網美打卡熱點。

今年燈飾具互動性，有吹氣就能點亮盞盞銀白色蒲公英的「落英繽紛」，輕輕觸碰就能顯現彰化奇景的七彩「欽點鑽花」，再加上「有情人終成眷鼠」由萬朵粉色玫瑰圍繞而成的南瓜馬車，夜間之美將吸引遊客參觀。