台灣出現武漢肺炎確診首例 彰化縣加強演練高規格應戰

衛福部疾病管制署今天傍晚宣布台灣有一名中國大陸武漢肺炎(嚴重特殊傳染性肺炎)確診首例病例，由於彰化到大陸台商甚多，紛紛返鄉過年，彰化縣政府提升防疫整備層級，由副縣長洪榮章主持召開應變會議，要求縣內醫療院所加強演練，在春節期間以最高規格備戰，更呼籲民眾如有呼吸道症狀，進入醫院、診所，請都戴口罩。

彰化縣這項阻絕疫情擴散會議，決議配合疾病管制署已將防疫升級，新規定從大陸返台14天內，出現肺炎症狀列為通報條件。衛生局並已盤點完成衛生局及各醫院防疫物資均達安全庫存量，根據中央規範訂定彰化縣醫療機構通報、檢驗、收治各種流程等相關策略，並請縣內傳染病指定應變醫院部立彰化醫院規劃病患收治並辦理桌上及實兵演練。

衛生局長葉彥伯提醒，民眾近期請盡量避免前往當地及鄰近區域，如須前往，應避免接觸禽畜類動物、前往禽畜市場及生食肉品，同時避免接觸病患並落實肥皂勤洗手。返國入境時，如出現發燒或類流感症狀，應主動告知航管檢疫人員，依照指示配戴口罩就醫。