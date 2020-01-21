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大選結束緊接過年 田尾花卉「爆發式」需求物流忙翻

2020-01-21 19:00聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

農曆過年前花卉買氣熱，田尾公路花園最近消費者絡繹不絕，由於總統選舉剛結束，今年農曆春節也較早，盆栽花卉出貨時間過於集中，在地物流司機忙翻，有的一天南北要跑兩趟，目前大宗批發已到尾聲，有業者僅剩下菊花盆等應景盆飾才夠出貨。

田尾公路花園是全國最大型的花卉樹木生產、 集散地，過年前出貨到各地，鳳凰花園老闆許再生說，一般耶誕節後才開始辦年貨，今年農曆過年早，整理花卉買氣卻拖到選舉後才出現，幸好這兩周天氣好，出門看花買花的人多，消費明顯比平常提升。

他也說，短短兩周要應付大量出貨，「爆發式」的市場需求讓田尾當地10多家物流司機都忙翻，時間延誤也只能多包涵，過年期間四季桔、鳳梨花等帶有「吉利」、「旺來」含意的盆栽最受歡迎，今年氣候平穩，產量穩定，產地價格未漲。

鮮花部分也在農曆春節前出現買氣，零售端價格也漲約2成左右，田尾花卉拍賣市場經理高銘輝說，切花這幾天買氣才上升，應景的牡丹在台北批發價有400元，百合一把也有高達510元，但市面上品質差異下價格有落差，紅色、黃色、金色菊花在年節期間也受歡迎，近年暖冬，花農懂得調節分批種花，避免產量過於集中，使得今年供貨量也趨平穩。

過年前花卉買氣提升。記者林敬家／攝影
過年前花卉買氣提升。記者林敬家／攝影
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過年前花卉買氣提升，大菊等應景切花買氣旺。記者林敬家／攝影
過年前花卉買氣提升，大菊等應景切花買氣旺。記者林敬家／攝影
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春節

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