調降地價稅將影響統籌稅款 中市府：為輕稅簡政

對於台中市政府調降地價稅，財政部長蘇建榮說將「拿出棍子」，統籌稅款金額將受到影響。台中市地政局長吳存金今天表示，為推行輕稅簡政，調降地價稅額都是專業考量。

台中市大降公告地價逾2成，蘇建榮昨天在記者會中指出，與市場趨勢相反，且恐造成新台幣10億至20億元的收支差短，將「拿出棍子」，反映在財政績效考核上，台中市統籌稅款金額將受到影響，呼籲地方政府應審慎考量，適度維持租稅合理性。

對於蘇建榮的說法，吳存金今天接受記者採訪時表示，民國105年台中市地價稅上漲38.25%全國最高，引起人民反彈與抗議，市長盧秀燕推行輕稅簡政，調整地價稅額都是專業考量，並經過地價評議委員會委員開會充分討論所得出的結論，約94%的納稅市民受惠，平均1戶應繳地價稅將減少2500元。

吳存金指出，這次公告地價稅是為了全台中市民的考量，且只是讓105年超漲的部分恢復到正常部分，這也是地價評議委員的意見。至於中央的意見，市府都有充分跟委員報告，針對部分委員關心財政負擔，雖然台中地價稅減少，但增值稅會增加，整個部分都做了精確的評估，以達到輕稅簡政的目標。

至於調降地價稅是否會圖利財團，吳存金認為，約94%市民都受到優惠，這與財團毫無關係，市府地評會只是訂地價，稅率則是中央政策，全國一致，因此中央的超額累計稅率與台中無關。至於昨日財政部長蘇建榮提到將「拿出棍子」部分，市府不便評論。