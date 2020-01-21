彰化兒少中心改自辦 社工失業可領資遣費

彰化兒童青少年福利中心原由彰化基督教青年會經營，但縣府在去年底臨時決定收回自辦，中心內5名社工失業；青年會說，有2名將留在青年會繼續服務，其餘人會依法發放資遣費。

位於彰化縣溪湖鎮的彰化縣兒童少年福利中心成立於民國105年，提供縣內的兒童、青少年相關福利服務措施及活動空間場所。縣府去年委託彰化基督教青年會辦理課後輔導、場館營連等業務，標案為期一年。去年底縣政府社會處原本有意公開招標，由民間經營，後來臨時決定收回自辦。

由於縣政府社會處去年12月底才通知彰化基督教青年會不續約，基督教青年會總幹事陳啟智的太太蔡佳紋在臉書專頁發文，對縣府的決定「心碎了」，也說青年會為中心聘請的5名社工將面臨失業問題。

彰化縣政府社會處長王蘭心接受中央社記者訪問時說，縣府決定收回來自己經營兒少中心，社會處已經派社工進駐，原先的班隊等相關空間使用都不受影響，要借用場地及相關福利諮詢，都可以親自到中心洽詢，有專人提供服務，各項業務無縫接軌。

彰化縣基督教青年會總幹事陳啟智今天接受中央社記者訪問時說，5名社工在中心業務結束後，有2名社工會留在青年會繼續服務；至於其他3名社工，青年會決定自掏腰包，支付資遣費；據他了解，有社工已在台北找到工作，也有人決定到海外遊學打工。

陳啟智說，先前在兒少中心有一些長期輔導的個案，都已經和縣府社會處社工完成交接，目前雖不負責中心營運，但青年會在中心仍有課後照顧的業務，並沒有因此受到影響。

時代力量彰化縣議員吳韋達接受中央社記者訪問時說，社會處和青年會的契約雖是一年一簽，約滿可以不續約，條款中也沒有規定不續約要提早告知；社會處的處理方式雖不違法，但決定的時間太晚，難免會讓人措手不及，等議會開議時，會要求社會處訂契約時要明訂預告期，提早通知，以免類似的爭議再發生。