春節連假返鄉出遊 台灣好行推出半價優惠

春節連假期間及尖峰時段，為鼓勵乘客搭乘大眾運輸返鄉出遊，公路總局續推「台灣好行」半價優惠，共有日月潭線、溪頭線、鹿港線等3線，於優惠期間使用電子票證搭車，全票皆可享有半價優惠；另前往日月潭、溪頭熱門景點，另可搭配相關旅遊套票使用，可以以更優惠的價格享受更優質的旅遊品質。

公路總局指出， 因應春節連假疏運，規畫多項優惠措施，包括國道客運路線平日優惠價或原票價85折優惠、臺灣好行半價及國道客運、台鐵、高鐵使用電子票證轉乘在地客運折扣等，實施期間自109年1月22日0時起至1月29日24時止實施。

台中區監理所表示，春節連假期間，國人只要搭乘交通部核定89條國道客運路線，享有平日優惠價或原票價85折優惠票價外，另乘客搭乘台鐵、高鐵及國道客運後轉乘在地客運（市區客運及公路客運），持有效電子票證於10小時內轉乘，還可再享有一段票（或基本里程）免費優惠。如。

公路客運優待基本里程8公里，或市區客運台中市公車現行10公里免費等優惠措施，以豐原客運「6606豐原-台北」為例，路線扣除預售票，連假期間每日尚有8成的空位可供選擇，另凡持6606路線的票根，還可於當日在豐原站免費轉乘豐原客運的市公車路線至東勢、台中、大甲、清水、沙鹿等地，相當便利。