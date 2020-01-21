金鼠納福喜迎春關懷活動 邀清寒高風險更生人餐會

更保台中分會結合台中地檢署等，春節前寒冬送暖，邀請清寒高風險更生人家庭，今天中午在台中市南屯區女兒紅婚宴餐館辦理「金鼠納福喜迎春」春節關懷活動。台灣更生保護會顧問王添盛、台中高分檢檢察長謝榮盛、台中地檢署檢察長陳宏達、台灣更生保護會台中分會主任委員王錦賜等人親臨會場與更生家庭共度農曆春節。

主辦單位台中更保主任委員王錦賜表示，本次活動特別安排「魔術翻轉人生」魔術表演及分享，邀請台中監獄出監更生人王元照，經輔導老師鼓勵而參加魔術受訓課程，服刑近4 年，他考上團體及個人魔術類、素描及變臉等4張街頭藝人證照，從此蛻變翻轉新人生，出獄後開設行銷企畫公司規畫演出活動。

現在的他積極參與公益活動，並到監所分享自身故事，透過其努力不懈、勇於翻轉人生的精神與親身經歷，鼓勵更生人勇於改變，擺脫過往，朝自己的目標勇敢邁進。活動中王元照除魔術表演外，也將分享魔術翻轉人生，鼓勵與會更生人積極努力迎向新人生。

台中地檢署檢察長陳宏達表示，活動以家庭支持為核心，服務輔導的對象設定為清寒高風險更生家庭，在輔導的過程中，深深發覺家庭支持是更生最重要的關鍵因素，而這些更生家庭的成員需要更多的支持與扶助，透過多元資源結合給這些家庭協助。

餐會中更生案家扶老攜幼共同參與，孩子們高高興興用餐，大人們臉上滿足的表情，每個家庭都能勇敢站出來接受幫助，而贊助資源的各方善心人士也能親眼看到更生家 庭的感想回饋。感謝本著「人飢己飢」的胸懷的各界社會資源，共同關懷清寒更生家庭，愛心捐獻或支援物資等，以實際行動參與，讓他們度過寒冬，邁向嶄新的人生。

99年7月起開辦「愛心餐券‧溫暖您的心」清寒更生人食物援助，發放貧困更生人家庭免費餐券，憑著此餐券便可直接逕行至台中市悟饕池上飯包共17家門市，在領取期限內領取熟食飯包，即時解決清寒更生保護人暨案家在膳食方面需求。自開辦以來已發出愛心餐券3676張。由於成效良好109年將再續辦。

「愛心捐款暖人心」更保台中分會顧問團團長廖學從拋磚引玉，率先捐贈更生保護業務經費新台幣10萬元，「更保之愛˙有我有你」臺中更保常務委員周明智、劉憲璋暨委員張榮維、李麗疏、廖紫岑、林慶昇、蔡裕宏愛心不落人後，各捐贈6萬元，總計52萬元，做為清寒更生家庭急難救助、醫療補助、更生人子女助學基金等，幫助弱勢更生家庭度過難關。

「舞文弄墨喜迎春」邀請更生美展參展藝術家魏倖鋒現場揮毫，及致贈親筆「金鼠納福」春聯予與會長官及更生家庭等，表達感謝政府、社會關懷更生人情意。

「好事發生鼠來寶」結合南投竹山紫南宮之招財錢母予家庭支持服務案家及創業之更生朋友，祝福鼠年好事發生，鼠來寶，諸事如意。