暨大划船隊變清道夫 助清除埔里杷城排洪道垃圾

杷城排洪道是南投縣埔里鎮重要排水系統，但河道遭垃圾占據，鎮公所今天邀暨南大學划船隊協助，學生清出的許多廢棄物甚至還有整袋垃圾，公所呼籲居民共同守護環境。

埔里鎮杷城排洪道是重要區域排水設施，鎮公所去年曾將河道清理乾淨，但不到半年時間，垃圾與大量水生植物再度占據河道，不僅有礙觀瞻，也可能堵塞河道，考量人員在河邊徒手清除有難度，埔里鎮公所今天與國立暨南國際大學合作，派出划船隊擔任河川清道夫。

暨南大學划船隊員手持鐵夾分乘獨木舟，來回河道夾起飲料鋁箔包、紙杯、啤酒罐、菸盒等，甚至還有一整袋家庭垃圾。埔里鎮長廖志城說，為使杷城排洪道恢復乾淨面貌，邀暨南大學划船隊員下河撿拾垃圾等漂浮物，也盼藉此宣導喚起居民環保意識。

廖志城表示，杷城排洪道位處重要地理位置，幾乎貫穿整個埔里西南街區，以前甚至是孩子戲水抓魚的地方，溪流清澈如鏡，但現在水生植物大量繁殖，還有周邊居民把河道當垃圾桶，傾倒垃圾及污水危害環境。

廖志城說，公所努力清污，也不斷呼籲所有鎮民共同守護這條美麗又乾淨的河道，盼成為埔里觀光新亮點，目前在埔里鎮河川生態保育協會河川巡守隊定期整治下，已使大部分杷城排洪道恢復清澈，無奈仍有少數人朝河道丟垃圾，希望鎮民發揮公德心，還給排洪道清澈面貌。