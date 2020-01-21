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故宮人氣國寶肉形石今展出 彰化近百警力看緊這塊肉

2020-01-21 15:43聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化警方為戒護肉形石等國寶安全，每天動用近百名警力，除定點24小時監視外，還有密...
彰化警方為戒護肉形石等國寶安全，每天動用近百名警力，除定點24小時監視外，還有密集警網巡邏。記者劉明岩／攝影
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包括故宮人氣國寶「肉形石」在內的5項國寶，今天起分批在彰化縣立美術館一樓展覽，由彰化縣長王惠美與故宮博物院院長吳密察共同主持開幕，由於這是故宮國寶首次在國內巡迴展出，而且彰化縣是第一站，吸引許多民眾前往一睹國寶之美，彰化警方為戒護國寶安全，每天動用近百名警力，除定點24小時監視外，還有密集警網巡邏。

這五項故宮國寶展覽的檔期，肉形石從今天到2月2日；黃玉鴨、白玉錦荔枝從2月5日到3月1日；黃玉髓三連章、玉鳳柄洗則是3月4日到4月5日，在一樓展廳透過情境裝置，呈現五件文物來到彰化的小故事，帶領觀眾認識彰化在地農業，美術館三、五樓展出故宮近年結合人文歷史與科技創新應用的新媒體藝術展。

由於彰化爌肉飯小吃十分有名，而肉形石形似爌肉，今天的開幕即安排看肉形石吃爌肉活動，找來全縣有名的爌肉飯業者一起參與，為彰化爌肉飯行銷，彰化郵局也為此設臨時郵局及臨時郵戳作為參展紀念。

參加今天開幕式的包括彰化縣長王惠美出席，國立故宮博物院長吳密察、藝文界大師等各界人士，以及爭取故宮國寶前來展覽出力最多的立委洪宗熠。

王惠美說，這是故宮國寶到縣市政府參展，也是彰化建縣即將300年來，第一次有故宮國寶到彰化展覽，意義十分重大，歡迎大家把握這難得機會，近距離親睹故宮文物風采，體驗最新最炫的新媒體藝術，從不同視野感受國寶風貌。

故宮院博物院院長吳密察說，這是第一次故宮國寶在國內巡迴展出，彰化縣是第一站，在確保展出的空間環境與保全措施之後，將故宮國寶肉形石移到彰化展出，希望展覽能讓彰化鄉親滿意，並吸引大家到故宮參觀更大規模的展覽。

在彰化24小時都可以吃到爌肉飯，為結合肉形石展覽，縣府精心製作彰化縣爌肉飯店家導覽摺頁，嚴選69家網路評選近五顆星店家涵蓋15個鄉鎮，民眾可至彰化旅遊服務中心、員林旅遊服務中心、彰化高鐵站旅遊服務中心、二水旅遊服務中心及鹿港遊客中心免費索取摺頁。 詳情見故宮國寶遊彰化活動網站http://www.bocach.gov.tw/main_act/main.asp?act_id=28

故宮人氣國寶「肉形石」今天起在彰化縣立美術館一樓展覽，彰化縣長王惠美（右）聽取故...
故宮人氣國寶「肉形石」今天起在彰化縣立美術館一樓展覽，彰化縣長王惠美（右）聽取故宮博物院院長吳密察（中）介紹。記者劉明岩／攝影
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故宮人氣國寶「肉形石」今天起在彰化縣立美術館一樓展覽，由於肉形石形似爌肉飯，讓觀...
故宮人氣國寶「肉形石」今天起在彰化縣立美術館一樓展覽，由於肉形石形似爌肉飯，讓觀賞的小朋友也為之垂涎三尺。記者劉明岩／攝影
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彰化警方為戒護肉形石等國寶安全，每天動用近百名警力，除定點24小時監視外，還有密...
彰化警方為戒護肉形石等國寶安全，每天動用近百名警力，除定點24小時監視外，還有密集警網巡邏。記者劉明岩／攝影
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故宮國寶

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