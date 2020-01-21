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消保官查一中商圈年貨大街 部分標示不清限立即改善

2020-01-21 15:39聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市政府消保官下午率食安、消防人員到一中商圈年貨大街進行聯合稽查，初步僅發現少數攤商有商品價格標示不清問題，但大部分攤商都有清楚標示，食品攤位亦都檢查合格。

聯合稽查調查的主要部分在商品標示是否清楚、油炸用油的總極性化合物是否在標準範圍內，以及整條年貨大街的消防設備是否足夠，攤家使用的瓦斯桶是否過量等。

經過逐攤檢視，大部分的攤商標示均合格，僅少部分僅是大項標示，但細項未標示，消保官謝明謙請經發局人員記錄後，要求攤家儘快改善。

謝明謙指出，去年天津路年貨大街曾有消費者買進口糖果，感覺價錢出乎意料，因此日前已特別在天津路針對這一部分進行稽查，目前看來標示都還完整，例如幾克多少錢都寫得很清楚，所以天津路今年已沒有這種情形。

他說，像糖果這種秤重的價格標示，一定會特別要求，因為依照消保法規定，消費資訊一定要透明，像有些攤商只寫30或50元，但未寫明秤重的單位，就容易發生消費爭議，因此市府都會要求特別要寫清楚重量。

若是一般的商品標示不明，市府會要求立即下架，並請供貨的進口或製造商限期改正，若期限到而未改就會有裁罰，至於攤家只要下架了就不會被裁罰。

台中市政府消保官下午率食安、消防人員到一中商圈年貨大街進行聯合稽查。記者黃寅／攝...
台中市政府消保官下午率食安、消防人員到一中商圈年貨大街進行聯合稽查。記者黃寅／攝影
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台中市政府消保官下午率食安、消防人員到一中商圈年貨大街進行聯合稽查。記者黃寅／攝...
台中市政府消保官下午率食安、消防人員到一中商圈年貨大街進行聯合稽查。記者黃寅／攝影
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台中市政府消保官下午率食安、消防人員到一中商圈年貨大街進行聯合稽查。記者黃寅／攝...
台中市政府消保官下午率食安、消防人員到一中商圈年貨大街進行聯合稽查。記者黃寅／攝影
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年貨大街消保官食安

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