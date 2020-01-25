紫南宮歷年錢母設計藏巧思 鼠年質感最現代

竹山紫南宮今年推出大改版鼠年錢母，吸引9萬人排隊領取。記者黑中亮／攝影 分享 facebook

南投竹山紫南宮已有200多年歷史，因其主神福德正神借發財金給信徒而享盛名，而每年元旦、大年初一紫南宮都會免費發送發財錢母，吸引數萬人潮排隊領取，而今年的鼠年錢母排隊人潮更是來到9萬人之多，許多人相中錢母改版而來，究竟紫南宮歷年錢母除了套幣外盒有所改變外，還有哪些改變？

事實上，竹山紫南宮最初的錢母樣式並非生肖造型錢幣，而是貼有新台幣10元的祈福小卡，直至民國101年時廟方參考「龍銀」樣式設計出鍍有金、銀的錢母，雙面各呈金色和銀色，而當年也免費發放8萬枚龍銀錢母給新生兒，龍銀錢母的一面印有「紫南宮」三字配上福德正神的神像，而另一面則是印有「祥龍獻瑞大發利市」、「招財錢母」等字樣，配上龍銀的造型，整枚錢母則是裝在紅色塑膠盒中。

而從龍銀錢母至今年的鼠年錢母已歷經9年，在錢母套幣外盒上也歷經許多轉變，從簡單塑膠外盒轉變至木盒，接著到直立式座架，紫南宮在馬年時開始使用木製外盒，直至雞年時木製外盒已有簍空樣式，狗和豬年時則是木製雕刻直立式座架，而今年鼠年採用的是透明、強化玻璃的座架，偏向年輕化。

竹山紫南宮已推出9年生肖錢母，每枚錢幣都各具巧思。圖擷自 「竹山紫南宮」臉書專頁 分享 facebook

從龍年之後，紫南宮每年的錢母造型都有一面是印有福德正神的神像，另一面則是根據不同生肖而印有不同字句、圖案和歲次，像是馬年則是寫上「一馬當先開鴻運 歲次甲午年」、羊年「吉羊賀歲迎五福 歲次乙未年」、猴年「金猴運財萬利來 歲次丙申年」、雞年「通路利南紫鳴雞 歲次丁酉年」、狗年「金犬聲隆福運增 歲次戊戌年」、豬年「金豬入門百福臻 歲次己亥年」、鼠年「好事發生鼠來寶 歲次庚子年」。

而這些字句都對稱著金幣上的圖案，因此每年的錢母皆各具巧思，十分具有收藏價值，引來上萬民眾排隊收藏，但竹山紫南宮主委莊秋安也提醒錢母只送不賣，屬於非賣品，若因私利買賣而褻瀆神明，恐怕會將自身福氣賣掉。