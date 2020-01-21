豐原人注意！廟東商圈這7天設行人徒步區好逛街

台中市豐原區慈濟宮遠近馳名，周邊廟東商圈每逢假期帶動人潮，農曆春節將近，台中市豐原警分局自1月23日起至29日，將擺設交通錐、連桿建立行人徒步區，施行人車分道，讓外地遊客造訪廟東商圈能安全逛街不塞車。

豐原區廟東復興商圈緊鄰豐原第一市場，周邊商家林立，位在商圈內的豐原慈濟宮為當地信仰中心，每逢連續假日觀光人潮、參拜香客往來絡繹不絕，加上貫穿商圈的中正路為通往豐原火車站要道，是民眾採買、搭車往返的必經路線。

台中市豐原警分局指出，春節期間1月23日至1月29日將於廟東復興商圈前中正路(源豐路至博愛街路段)擺設交通錐及連桿建立行人徒步區實施人車分道，期間管制路段兩側禁止臨時停車。

警方表示，除仁愛街及信義街缺口外，沿線中正路281巷、忠孝街、富春街、中正路211巷、中正路129巷、和平街等路口實施缺口封閉，禁止車輛跨越及迴轉，提升中正路車流通行效率。