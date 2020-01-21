南投百年市場換裝 福貓上牆迎金鼠集字換好禮

鼠年到，南投縣南投市公所串連知名插畫家「貓小姐MS.Cat」，為擁百年歷史的南投公有市場換新裝，以「福貓迎金鼠」為主題布置市場老街及周邊燈會場域，更首度推出消費集字活動，盼打造市鎮新氣象活絡經濟，也為老市場注入新活力。

南投市公所指出，南投公有市場建築已有百年歷史，為迎接鼠年到來，今年聯繫並取得貓小姐授權，以「台灣貓日子」書中的傳統市場主題畫作，以及10隻動作造型各異充滿年節氛圍的俏皮貓咪，來製作大型帆布和造型看板改造市場外觀。

南投市長宋懷琳說，原本極具歷史風情的百年建築，在可愛貓咪插畫妝點下，增添了幾許趣味活力，且因採用帆布和看板在不損及原外觀下，同時也以LED燈和傳統燈籠佈置點綴市場周邊中山街和民權街區，重新塑造公有市場的舊有印象。

然除改造百年市場外觀，「全台最老的戲院」南投大戲院更號召老戲院咖啡、好好雞蛋糕、小牛眼鏡等商家贊助，首度與公所共同舉辦「福貓迎金鼠」集字活動，凡在擺有福貓圖騰的攤商消費，不論金額可隨機獲集字尪仔標的造型紅包袋。