親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新竹馬偕有武漢肺炎疑似病例？ 疾管署：醫院已撤公告

NBA／林書豪前戰友帕森斯遭酒駕撞重傷 生涯恐告終

南投百年市場換裝 福貓上牆迎金鼠集字換好禮

2020-01-21 07:56聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

鼠年到，南投縣南投市公所串連知名插畫家「貓小姐MS.Cat」，為擁百年歷史的南投公有市場換新裝，以「福貓迎金鼠」為主題布置市場老街及周邊燈會場域，更首度推出消費集字活動，盼打造市鎮新氣象活絡經濟，也為老市場注入新活力。

南投市公所指出，南投公有市場建築已有百年歷史，為迎接鼠年到來，今年聯繫並取得貓小姐授權，以「台灣貓日子」書中的傳統市場主題畫作，以及10隻動作造型各異充滿年節氛圍的俏皮貓咪，來製作大型帆布和造型看板改造市場外觀。

南投市長宋懷琳說，原本極具歷史風情的百年建築，在可愛貓咪插畫妝點下，增添了幾許趣味活力，且因採用帆布和看板在不損及原外觀下，同時也以LED燈和傳統燈籠佈置點綴市場周邊中山街和民權街區，重新塑造公有市場的舊有印象。

然除改造百年市場外觀，「全台最老的戲院」南投大戲院更號召老戲院咖啡、好好雞蛋糕、小牛眼鏡等商家贊助，首度與公所共同舉辦「福貓迎金鼠」集字活動，凡在擺有福貓圖騰的攤商消費，不論金額可隨機獲集字尪仔標的造型紅包袋。

公所表示，透過集字活動刺激消費，並增添辦年貨的趣味性，更為老市場注入新活力，而民眾集滿「福貓迎金鼠」5字可在國曆2月23日福德正神頭牙當天到平和里下庄仔福德宮兌換廟方提供的「福氣平安牌」乙只，收藏、祈願兩相宜。

南投縣南投市公所串連知名插畫家「貓小姐MS.Cat」以「福貓迎金鼠」為主題幫市場...
南投縣南投市公所串連知名插畫家「貓小姐MS.Cat」以「福貓迎金鼠」為主題幫市場換裝，並推出消費集字活動。記者賴香珊／攝影
分享
南投縣南投市公所串連知名插畫家「貓小姐MS.Cat」以「福貓迎金鼠」為主題幫市場...
南投縣南投市公所串連知名插畫家「貓小姐MS.Cat」以「福貓迎金鼠」為主題幫市場換裝，並推出消費集字活動。記者賴香珊／攝影
分享

貓咪建築燈會

延伸閱讀

年味濃！鹿港除夕點燈 南投市場換裝

打流感疫苗要快 預計過年後用罄

年假走春去哪兒？水保局推45條「優遊農村」體...

春節衝刺最美花況!「草坪頭」滿山李花、櫻花爭...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

春節就醫、垃圾清運 中彰投民眾看這裡

2020-01-21 00:25

草屯手工藝園區 拚3月送審

2020-01-21 00:20

中市改造圖書館 點「知識光明燈」

2020-01-21 00:17

中市14期重劃區 完成最後拼圖

2020-01-21 00:15

鹿港春節燈廊美極 文武廟還有水舞

2020-01-20 23:50

違規檢舉要件要齊 不服可提救濟

2020-01-20 23:12

檢舉交通違規 實名制後有增無減

2020-01-20 23:08

南投燈會驚見大媽跳廣場舞 竟是「瘋狂麥克斯」帶頭跳

2020-01-20 20:54

承億文旅結合太平藍 台中鳥日子創作特展登場

2020-01-20 15:56

藝術家個展、特賣會 台中百貨業者提供不同春節體驗

2020-01-20 15:51

麗寶秀泰影城進台中山海線 前兩天場場安滿

2020-01-20 13:19

彰化市15家爌肉名店 尬故宮人氣國寶「肉形石」

2020-01-20 12:31

台中國光花市現人潮 農會總幹事：花價平穩但節前會漲

2020-01-20 10:50

彰化市靠雙塔可以吃一天 又有伏流井度供水年關

2020-01-20 09:30

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

林右昌：館長不必道歉 願上直播聊體育產業發展

2020-01-20 16:44

影／台南女就服員激似藝人隋棠 老闆搶著幫她介紹對象

2020-01-20 12:57

影／看狗抓耗子！甘蔗田土狗抓田鼠緊張刺激

2020-01-20 15:50

彰化市15家爌肉名店 尬故宮人氣國寶「肉形石」

2020-01-20 12:31

館長向林右昌道歉 酸諷：市長助理可能是國民黨偽裝

2020-01-20 11:28

南投燈會驚見大媽跳廣場舞 竟是「瘋狂麥克斯」帶頭跳

2020-01-20 20:54

環狀線試營運 新店十四張加速發展

2020-01-20 16:33

梅花湖電動車多次撞傷人 冬山鄉鐵了心下令禁用

2020-01-20 11:41

北市規畫蓋新總圖 柯文哲指要多參訪不應閉門造車

2020-01-20 09:41

剛出爐的飛官從小立志當飛鷹 為父親完成未竟之夢

2020-01-21 07:30

麗寶秀泰影城進台中山海線 前兩天場場安滿

2020-01-20 13:19

愛心感人 台南建設公司老闆夫婦連捐3輛救護車

2020-01-20 17:02

迪化街牛軋糖疑坑客 官方今巡查多攤沒標價

2020-01-20 16:51

彰化市靠雙塔可以吃一天 又有伏流井度供水年關

2020-01-20 09:30

南下與韓國瑜拜訪獨居老人 甄珍：永遠支持市長

2020-01-20 11:44

影／嘉市月老廟初五女子拋繡球 未婚男子接到就能牽紅線

2020-01-20 17:36

11月還促銷…台南北區泳池SPA會館停業 會員不滿喊告

2020-01-20 10:21

屏東各地分送發財金發財水 庇佑鼠年發大財！

2020-01-20 18:52

舉發違規4分之1是民眾檢舉 違停、未依規定打方向燈最多

2020-01-20 15:48

與韓國瑜訪獨居老人 甄珍：永遠支持市長

2020-01-20 14:24

黃珊珊視察萬大魚菜批發市場 市場處：到貨量充足

2020-01-21 08:28

終於通過了! 嘉縣梅山預計2月開放中巴到太和

2020-01-20 23:17

過年提早 屏東兩大水果天王追貨追到最高點

2020-01-21 07:29

願參加國民黨改造 饒慶鈴：九二共識不可廢但要有意義

2020-01-20 16:49

年初一、初二來結緣 學甲慈濟宮發放8500個鼠年金幣

2020-01-20 15:40

中市14期重劃區 完成最後拼圖

2020-01-21 00:15

亞洲首座太陽能教育休閒農場 讓麥寮變超浪漫

2020-01-20 19:47

歸仁戶政所打造浪漫新婚牆 新人拍照打卡送蜂蜜香皂

2020-01-20 15:53

北市府小內閣異動 研考會主委賴彥霖今上任

2020-01-20 19:33

影／環狀線試乘民眾慘遭門夾 侯友宜：會再做調整

2020-01-20 14:16

台中國光花市現人潮 農會總幹事：花價平穩但節前會漲

2020-01-20 10:50

由一個半英國人打造披薩店 在台南吃得到的英國美食

2020-01-21 08:09

春節何處去？台南觀光工廠推系列優惠好康

2020-01-20 18:17

影／佛光山光照大千今晚試燈 「 大米」主燈喜氣亮相

2020-01-20 21:33

憂心今年登革熱 韓國瑜：過年後預做準備

2020-01-20 15:42

籌備6年 朴子故事館過年提供懷舊歷史景點

2020-01-20 14:16

影／收藏各國罕見套幣28年 古寶無患子老董春節開展

2020-01-20 14:39

喜歡登山健行 勇腳級台中大坑2號步道整修完工

2020-01-21 07:29

屏東各醫院春節門診公告 多家醫院設類流感門診

2020-01-20 10:14

春節免費公車！新竹縣推5路線 皮皮獅彩繪車超吸睛

2020-01-20 12:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top