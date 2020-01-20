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鹿港春節燈廊美極 文武廟還有水舞

2020-01-20 23:50聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣鹿港公所在春節規劃「鹿港四季紅-春來賜福迎金鼠」系列活動，除夕夜將舉行文武廟、桂花巷藝術村、頂番婆街區布燈啟動儀式，今年也首度在文武廟前泮池有水舞秀。

鹿港鎮長許志宏說，除夕夜在文武廟還有參拜文衡聖帝、文昌帝君的開香祈福活動，晚間九點文武廟、桂花巷藝術村、頂番婆街區將有布燈啟動儀式，文武廟有狀如「糖葫蘆」的燈廊、及5米高的Q版關帝爺主燈，農曆年初一至初五每晚18時30起，每小時有長達7分鐘泮池水舞，元宵節前的每週六日晚間也有水舞，讓夜的鹿港更添聲色。

春節年初一至初五在公會堂廣場、周邊紅磚道以及成功路口至公園一路口將有「年貨大街」活動，結合農漁會行銷在地農特產品，也有文創商品市集，讓春節走春逛街變得更豐富有趣。

鹿港鎮公所2月7日下午18時30分在文武廟停車場發送2千個金鼠小提燈，完為止，鹿港公所的春節活動暖身宣傳會中，也請到多次到文武廟拍片取景的三立電視台「戲說台灣」劇組藝人周明增、朱九、林衣倩、高子羚、羽庭來亮相，分享在鹿港拍片的趣事。

而頂番鬧元宵是鹿港元宵節的一大特色，小朋友可以 「提燈籠、說好話、領禮物」，有如西洋萬聖節，今年元宵節在頂番婆也將點亮5米高的主燈「水龍飛舞」、4米高的龍龜副燈，及39座2米高的各式造型花燈在頂番婆各主要路口，及鹿港各國小學生彩繪的燈籠共1500個也會在頂番國小至彰頂路7-11鹿寶門市、彰頂326巷至玉鳳宮前布置成燈籠光廊。

彰化縣鹿港鎮除夕夜將舉行文武廟、桂花巷藝術村、頂番婆街區布燈啟動儀式，近日已在桂...
彰化縣鹿港鎮除夕夜將舉行文武廟、桂花巷藝術村、頂番婆街區布燈啟動儀式，近日已在桂花巷藝術村 進行試燈。圖／鹿港鎮公所提供
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彰化縣鹿港公所在春節規劃「鹿港四季紅-春來賜福迎金鼠」系列活動，今天在鹿港公所舉...
彰化縣鹿港公所在春節規劃「鹿港四季紅-春來賜福迎金鼠」系列活動，今天在鹿港公所舉行暖身宣傳會中，也請到多次到文武廟拍片取景的三立電視台「戲說台灣」劇組藝人分享在鹿港拍片的趣事。圖／鹿港鎮公所提供
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鹿港春節元宵節

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