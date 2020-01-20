承億文旅結合太平藍 台中鳥日子創作特展登場

華人最大文創設計旅店集團「承億文旅」，秉持將每個城市文化縮影融入旅遊日常的初心，首度與來自台中太平社區地方創生品牌「太平藍」合作，以《日常的12種藍》為題舉辦藍染創作特展，即日起在承億文旅台中鳥日子盛大開展。

這也是「太平藍」首次與飯店業攜手聯展，除了在飯店大廳演繹藍染技藝作品，太平藍更於承億文旅台中鳥日子打造期間限定藝術客房，囊括最新設計系列居家、臥室、客廳多用途的藍染家飾作品，讓來自世界各地的旅者可以認識這項台灣傳統的客家藍染工藝文化，並於即日起開放訂房。

近年地方創生議題火熱，台中太平社區用來自土地的大小菁為藍染素材，自創「太平藍」品牌，此次《日常的12種藍》策展主要概念，希望藉由手作作品及現場體驗互動，換回人們對手感溫度及植物染的真實感受。

展覽作品自承億文旅台中鳥日子大廳天井垂掛而下，除介紹藍染技法與流程外，在飯店六樓及七樓走廊，亦有以藍染展件表達夢想追逐，台中水文脈動。

承億文旅董事長戴俊郎表示，承億文旅以「旅行的目的地」為目標，要讓飯店不僅是飯店，而是每個城市的必需品，每塊土地的文化縮影。

承億文旅除了用在地觀點打造旅遊體驗，更肩負推廣台灣地方文化創意產業的任務，過往地方創生的美好成果或藝術創作，可能侷限在傳統官方發表會場合或是單一社區，此次結合太平藍藍染工藝師辦理《日常的12種藍》主題展，就是讓旅人有機會在旅行的同時，認識及體會台灣手工藝文化，進而讓台灣最美麗的文化創意產品，也能夠帶到全世界去。

水源地文教基金會太平藍董事長葉晉玉表示，非常感謝承億文旅提供這次為期半年的聯展合作機會，將文創產業結合旅遊業，共同將台灣最美的客家藍染文化產業推廣出去，讓住宿及來訪的旅人能共同欣賞及支持藍染產品，是非常難得的異業結合的機會。

此次太平藍工藝師發表最新時尚新品，包括有用於臥室及客廳的藍染抱枕、藍染窗簾、藍染休閒椅、藍染檯燈，都充滿了台灣特有的時尚客家產業及產品的風采與情調，不僅清新脫俗且讓閱讀者眼睛一亮，這也是來自太平頭汴坑的工藝師們，精心製作設計出來的最新產品。

特別的是，太平藍的藍染技術已能夠成熟且穩定的展現12種深淺各異的色階，並利用蠟染、型染、縫染、段染等不同技術，期許將台灣的藍染工藝，提升到居家生活裝飾實用的情境中，讓所有人為之驚艷及讚嘆。

承億文旅品牌經理簡巧珊進一步表示，承億文旅在九年間，陸續於台灣各地拓展出嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、花蓮山知道、墾丁雅客小半島，以及去年獲得全台最美飯店冠軍的桃城茶樣子等六間文創設計旅店，每間飯店皆有各自的主題風格，預計未來三年內，還會拓展高雄及小琉球新館，要帶所有旅人環島台灣。

簡巧珊說，此次《日常的12種藍》主題特展，不限旅客皆可到承億文旅台中鳥日子1樓大廳看展，還有2間藝術客房由太平藍工藝師分別以「太平社區的星空」、及「台中水文的脈動」為題設計，讓旅客不僅欣賞藍染工藝作品，更可以親自入住體驗。

除台中鳥日子，承億文旅位於嘉義市區的另一分館-嘉義商旅，即日起為期一年，也展出以木業城市為主題的年度展「遊木之森」，歡迎各界旅人，細細閱讀屬在每座城市的地方創生。