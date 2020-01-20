親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

2019台劇打下國際市場基底 能否成為今年跳板？

把九二共識當成輸的原因？趙春山：國民黨根本沒搞清楚

承億文旅結合太平藍 台中鳥日子創作特展登場

2020-01-20 15:56經濟日報 記者宋健生／即時報導

華人最大文創設計旅店集團「承億文旅」，秉持將每個城市文化縮影融入旅遊日常的初心，首度與來自台中太平社區地方創生品牌「太平藍」合作，以《日常的12種藍》為題舉辦藍染創作特展，即日起在承億文旅台中鳥日子盛大開展。

這也是「太平藍」首次與飯店業攜手聯展，除了在飯店大廳演繹藍染技藝作品，太平藍更於承億文旅台中鳥日子打造期間限定藝術客房，囊括最新設計系列居家、臥室、客廳多用途的藍染家飾作品，讓來自世界各地的旅者可以認識這項台灣傳統的客家藍染工藝文化，並於即日起開放訂房。

近年地方創生議題火熱，台中太平社區用來自土地的大小菁為藍染素材，自創「太平藍」品牌，此次《日常的12種藍》策展主要概念，希望藉由手作作品及現場體驗互動，換回人們對手感溫度及植物染的真實感受。

展覽作品自承億文旅台中鳥日子大廳天井垂掛而下，除介紹藍染技法與流程外，在飯店六樓及七樓走廊，亦有以藍染展件表達夢想追逐，台中水文脈動。

承億文旅董事長戴俊郎表示，承億文旅以「旅行的目的地」為目標，要讓飯店不僅是飯店，而是每個城市的必需品，每塊土地的文化縮影。

承億文旅除了用在地觀點打造旅遊體驗，更肩負推廣台灣地方文化創意產業的任務，過往地方創生的美好成果或藝術創作，可能侷限在傳統官方發表會場合或是單一社區，此次結合太平藍藍染工藝師辦理《日常的12種藍》主題展，就是讓旅人有機會在旅行的同時，認識及體會台灣手工藝文化，進而讓台灣最美麗的文化創意產品，也能夠帶到全世界去。

水源地文教基金會太平藍董事長葉晉玉表示，非常感謝承億文旅提供這次為期半年的聯展合作機會，將文創產業結合旅遊業，共同將台灣最美的客家藍染文化產業推廣出去，讓住宿及來訪的旅人能共同欣賞及支持藍染產品，是非常難得的異業結合的機會。

此次太平藍工藝師發表最新時尚新品，包括有用於臥室及客廳的藍染抱枕、藍染窗簾、藍染休閒椅、藍染檯燈，都充滿了台灣特有的時尚客家產業及產品的風采與情調，不僅清新脫俗且讓閱讀者眼睛一亮，這也是來自太平頭汴坑的工藝師們，精心製作設計出來的最新產品。

特別的是，太平藍的藍染技術已能夠成熟且穩定的展現12種深淺各異的色階，並利用蠟染、型染、縫染、段染等不同技術，期許將台灣的藍染工藝，提升到居家生活裝飾實用的情境中，讓所有人為之驚艷及讚嘆。

承億文旅品牌經理簡巧珊進一步表示，承億文旅在九年間，陸續於台灣各地拓展出嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、花蓮山知道、墾丁雅客小半島，以及去年獲得全台最美飯店冠軍的桃城茶樣子等六間文創設計旅店，每間飯店皆有各自的主題風格，預計未來三年內，還會拓展高雄及小琉球新館，要帶所有旅人環島台灣。

簡巧珊說，此次《日常的12種藍》主題特展，不限旅客皆可到承億文旅台中鳥日子1樓大廳看展，還有2間藝術客房由太平藍工藝師分別以「太平社區的星空」、及「台中水文的脈動」為題設計，讓旅客不僅欣賞藍染工藝作品，更可以親自入住體驗。

除台中鳥日子，承億文旅位於嘉義市區的另一分館-嘉義商旅，即日起為期一年，也展出以木業城市為主題的年度展「遊木之森」，歡迎各界旅人，細細閱讀屬在每座城市的地方創生。

葉晉玉最後也表示，非常感謝文化部工藝中心、農委會水保局、彰化生活美學館、中央客委會、勞發署中彰投分署及台中市政府長期的支持陪伴與鼓勵，共同將台灣這項最美的客家文化，有機會在全世界發揚光大。

文創設計旅店集團「承億文旅」，首度與來自台中太平社區地方創生品牌「太平藍」合作，...
文創設計旅店集團「承億文旅」，首度與來自台中太平社區地方創生品牌「太平藍」合作，以《日常的12種藍》為題舉辦藍染創作特展，即日起在承億文旅台中鳥日子盛大開展。記者宋健生/攝影
分享
兩間藝術客房由太平藍工藝師分別以「太平社區的星空」、及「台中水文的脈動」為題設計...
兩間藝術客房由太平藍工藝師分別以「太平社區的星空」、及「台中水文的脈動」為題設計，讓旅客不僅欣賞藍染工藝作品，更可以親自入住體驗。記者宋健生/攝影
分享
此次太平藍工藝師發表最新時尚新品，包括有用於臥室及客廳的藍染抱枕、藍染窗簾、藍染...
此次太平藍工藝師發表最新時尚新品，包括有用於臥室及客廳的藍染抱枕、藍染窗簾、藍染休閒椅、藍染檯燈，都充滿了台灣特有的時尚客家產業及產品的風采與情調。記者宋健生/攝影
分享
在飯店六樓及七樓走廊，亦有以藍染展件表達夢想追逐，以及台中水文脈動。記者宋健生/...
在飯店六樓及七樓走廊，亦有以藍染展件表達夢想追逐，以及台中水文脈動。記者宋健生/攝影
分享

藍染客家文化品牌文創

延伸閱讀

國寶工藝師授課 苗縣種子教師傳承竹藺編之美

新北三峽幼童「藍染」彩蛋 送暖爺奶

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

藝術家個展、特賣會 台中百貨業者提供不同春節體驗

2020-01-20 15:51

麗寶秀泰影城進台中山海線 前兩天場場安滿

2020-01-20 13:19

彰化市15家爌肉名店 尬故宮人氣國寶「肉形石」

2020-01-20 12:31

台中國光花市現人潮 農會總幹事：花價平穩但節前會漲

2020-01-20 10:50

彰化市靠雙塔可以吃一天 又有伏流井度供水年關

2020-01-20 09:30

二階友善石虎獎勵 南投28農友、6巡守隊獲獎助

2020-01-19 23:31

新住民卦山神廚賽 PK解鄉愁

2020-01-19 22:58

台中國光社區手作年糕 連15年送弱勢

2020-01-19 22:57

彰縣府、社福相助 街友重入社會

2020-01-19 22:55

寒士吃飽百桌尾牙 嬤淚謝

2020-01-19 22:52

璀璨台中賞燈遊 飄雪飄香味

2020-01-19 22:52

紫南宮鼠年錢母夯遭轉賣 廟方：恐賣掉自身福氣

2020-01-19 20:28

健豪印刷尾牙 總經理偕友人捐警消共8百萬元

2020-01-19 18:30

年節走春新玩法 到台灣工藝中心找「曼妮鼠」拿好禮

2020-01-19 18:06

送上輪椅和物資 中國附醫志工年終為弱勢送暖

2020-01-19 10:58

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

埔里山城又「紫爆」 錫葉藤提前盛綻美到過年

2020-01-19 18:05

寒士吃飽30彰化席開100桌 春節還有熱食站

2020-01-19 18:04

影／令人垂涎三尺 新住民大展異國料理才藝

2020-01-19 16:27

彰化家扶為弱勢家庭募年菜 阿嬤拿到年菜眼淚掉下來

2020-01-19 13:52

台中國光里連15年手作年糕 分享弱勢愛與關懷

2020-01-19 13:11
看更多

熱門文章

比館長還狂！台南地表最強韓粉出爐 花近千萬元反貪汙

2020-01-20 07:34

苗栗出4名立委 民眾黨賴香伶時力王婉諭將設服務據點

2020-01-19 18:14

「本官」成絕響 苗栗縣前縣長張秋華奠禮備極哀榮

2020-01-19 16:48

紫南宮鼠年錢母夯遭轉賣 廟方：恐賣掉自身福氣

2020-01-19 20:28

新北環狀線首日5.5萬人搭乘 收班檢討閘門、電扶梯問題

2020-01-19 18:01

館長向林右昌道歉 酸諷：市長助理可能是國民黨偽裝

2020-01-20 11:28

基市海洋廣場 4月增建開工

2020-01-19 23:12

台東幸福宅交屋延宕 縣府：一定完好交屋再送家具

2020-01-19 20:13

埔里山城又「紫爆」 錫葉藤提前盛綻美到過年

2020-01-19 18:05

宜蘭縣民獨享優惠 憑身分證不限消費金額送Q版財神爺

2020-01-19 18:06

保母家裝監視器 被批侵害隱私權 台南市府刪條文

2020-01-19 23:42

台南寶美樓引關注 文化界：還有多少老屋被包起來

2020-01-19 19:21

跟國安團隊道別 韓國瑜：青山不改綠水長流

2020-01-19 22:40

健豪印刷尾牙 總經理偕友人捐警消共8百萬元

2020-01-19 18:30

北市規畫蓋新總圖 柯文哲指要多參訪不應閉門造車

2020-01-20 09:41

基隆海洋廣場要增建了 都發處長：以後還會有臨海階梯

2020-01-19 19:29

台南寶美樓重見天日引討論 與安平追想曲竟有關係

2020-01-19 19:33

高雄杉林花海31公頃 向日葵圖騰迷宮等你挑戰

2020-01-19 17:02

彰化市15家爌肉名店 尬故宮人氣國寶「肉形石」

2020-01-20 12:31

影／為太平溪路堤共構通車剪綵 馬英九慶幸饒慶鈴選上台東縣長

2020-01-19 17:11

「不要放棄」10年前曾流落街頭 他如今擔任志工助人

2020-01-19 19:31

影／台南爭更多重大建設 蔡英文：賴清德是重要窗口

2020-01-19 17:04

梅花季落幕 桃園角板山粉嫩櫻花接力開

2020-01-19 19:01

南下與韓國瑜拜訪獨居老人 甄珍：永遠支持市長

2020-01-20 11:44

桃園車站前蔣公銅像 移往大溪

2020-01-19 23:51

從30個便當開始 30年後屏東寒士圍爐席開百桌

2020-01-19 18:00

黃珊珊艋舺夜市推e化 體驗一機對多店點餐機

2020-01-19 21:11

太平溪堤頂大道今通車 饒慶鈴：續推延伸計畫到檳榔橋

2020-01-19 21:03

西港慶安宮今送春聯 除夕夜發7千個歲錢紅包

2020-01-19 22:07

麗寶秀泰影城進台中山海線 前兩天場場安滿

2020-01-20 13:19

竹市直達桃機客運 2月6日開通

2020-01-19 23:54

新北捷運環狀線 納入TOD策略

2020-01-19 23:08

11月還促銷…台南北區泳池SPA會館停業 會員不滿喊告

2020-01-20 10:21

梅花湖電動車多次撞傷人 冬山鄉鐵了心下令禁用

2020-01-20 11:41

影／台南女就服員激似藝人隋棠 老闆搶著幫她介紹對象

2020-01-20 12:57

市場、夜市太髒 柯文哲發豪語改革

2020-01-19 23:09

彰化市靠雙塔可以吃一天 又有伏流井度供水年關

2020-01-20 09:30

寶美樓 日治時期酒家飄咖啡香

2020-01-19 23:16

中壢搭客運超複雜 在地達人來教你

2020-01-19 23:46

天未亮就出門 韓國瑜連訪3市場

2020-01-19 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top