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藝術家個展、特賣會 台中百貨業者提供不同春節體驗

2020-01-20 15:51聯合報 記者黃寅／即時報導

春節將至，台中市中友百貨、日曜天地OUTLET分別推出知名藝術家個展和舉辦知名品牌清創特賣會，希望為消費者帶來不一樣的春節感受以及有機會趁低價購進名牌衣，都值得消費者前往。

日曜天地OUTLET看好保暖服飾及禦寒外套的需求大增，即日起至2月10日推出知名品牌Superdry、UNDER ARMOUR清倉會；Superdry還挑戰品史上最低價的500元起、UNDER ARMOUR則是鞋款3折起。

另外，從小年夜1月23日起至2月17日，全館加碼集結20大戶外品牌休閒外套，下殺1折起。這20大休閒品牌有Timberland、Hush Puppies、The North Face、Columbia、PROTEST等。有逾6000件外套一次到貨，舉凡防風外套、羽絨外套、大衣、毛外套、針織外套等，其中下殺1折的商品更是詢問度非常高。

像是Hush Puppies鋪棉外套，原價5888、特價588，Hush Puppies西裝外套，原價6280，特價628。以滑雪機能服飾聞名的PROTEST，原價9200的機能防風外套、特價只要2760，頂尖舒適的美國戶外裝備品牌COLUMBIA，原價18800的羽絨兩件式外套，特價9400。

另外，1月23日起至29日的春節期間，會員過卡就有紅包免費送、小年夜首日前百名開運金幣免費送，以及會員消費滿額1688元或會員卡扣點88點，上傳至日曜天地社團分享你的年節戰利品，就有機會獲得澳門來回機票，搶攻新春業績。

中友時尚藝廊趕在農曆年前邀請鹿港知名傳藝大師黃媽慶舉辦個人創作展，為大台中市民帶來20件栩栩如生的木雕藝術品，本次的展覽主題為「樸/茁」，作品以荷花為主要創作，另有部份作品以瓜果鮮蔬為主題，展期至2月24日。

黃媽慶說，在創作時喜歡讓作品帶點殘缺，可以看到荷葉上被蟲蛀空或是瓜果表皮上有點缺陷，因為覺得人生沒有完美無缺的，帶點缺陷的作品反而顯得更為自然，歡迎大家前往觀賞、指教。

台中市日曜天地OUTLET看好保暖服飾及禦寒外套的需求大增，即日起至2月10日推...
台中市日曜天地OUTLET看好保暖服飾及禦寒外套的需求大增，即日起至2月10日推出知名品牌清倉會。記者黃寅／攝影
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台中市日曜天地OUTLET看好保暖服飾及禦寒外套的需求大增，即日起至2月10日推...
台中市日曜天地OUTLET看好保暖服飾及禦寒外套的需求大增，即日起至2月10日推出知名品牌清倉會。記者黃寅／攝影
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中友百貨公司的時尚藝廊邀請鹿港知名傳藝大師黃媽慶舉辦個人創作展，展期至2月24日...
中友百貨公司的時尚藝廊邀請鹿港知名傳藝大師黃媽慶舉辦個人創作展，展期至2月24日。記者黃寅／攝影
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品牌春節台中市

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