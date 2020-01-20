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2020台灣燈會 中市府公布交通接駁攻略

2020-01-20 14:56中央社 台中20日電

2020台灣燈會副展區已開幕，主展區也將於2月8日登場，台中市政府今天公布交通接駁攻略資訊，教賞燈民眾可以「雙鐵到后里，公車去文心」，輕鬆逛燈會。

2020台灣燈會副展區文心森林公園已於去年12月21日開幕，緊接著主展區后里花博園區將於2月8日登場，台中市政府交通局長葉昭甫今天教大家逛燈會小撇步。

針對文心森林公園副展區的交通規劃，葉昭甫表示，文心森林公園鄰近台鐵大慶站，民眾可搭乘火車於大慶火車站下車，從建國北路出口搭乘800路公車約15分鐘抵達；如搭乘高鐵，請在台中站下車，於車站一樓6號出口處步行至公車17號月台，搭乘800路公車約25分鐘抵達。

至於要到后里花博園區的燈會主展區，葉昭甫說，外縣市民眾可選擇搭乘高鐵，建議台中以北民眾在高鐵苗栗站下車，轉乘台鐵（豐富站）前往后里站，車程約35分鐘；台中以南民眾可至高鐵台中站下車，轉乘台鐵（新烏日站）至后里站，車程約40分鐘。

葉昭甫表示，交通局也協調台鐵在燈會期間加開區間電車，並讓自強號增停后里，提高輸運能量；同時高鐵加開8班次列車（南下5班、北上3班），讓外縣市民眾快速返家。

對於自行開車的民眾，葉昭甫表示，這次在主展區規劃3處燈會專用停車場，包含神岡停車場、麗寶樂園停車場及甲保廠停車場，市區也規劃秋紅谷、太原停車場、大里運動公園、沙鹿火車站及北水湳停車場等5處，共1萬1136個汽車停車格。另考量燈會活動夜間辨識，各停車場出入口皆設置LED發光牌面，增加識別度。

台灣燈會高鐵台鐵

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