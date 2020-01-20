麗寶秀泰影城進台中山海線 前兩天場場安滿

秀泰影城進駐麗寶Outlet Mall二期，前三天通通只要100元，果然吸引滿滿的人潮。圖／麗寶樂園提供 分享 facebook 過去甲安埔后里地區民眾，想到看場電影只能選擇去台中市區，一來一往耗費時間成本高，自從上周六麗寶秀泰影城正式開幕，全院10個廳共800個座位，自推出百元看電影以來，包括絕地戰警等多部強檔大片連續播放，前兩天是場場爆滿，麗寶渡假園區表示，由於通通只要100元、每人每日限購4張、售完為止，預估三天可創造上萬座次的高票房。

麗寶Outlet Mall 表示，秀泰影城首次進駐台中市山海線，不但滿足大甲、大安、外埔及后里地區民眾長久的期待，最近兩天觀察票房外擴效應，甚至吸引到鄰縣苗栗的苗栗銅鑼、三義、苑裡居民，甚至是來自台中市區的民眾，周末以出遊為目的，來到麗寶樂園度假玩樂、購物、逛街，並且看場首輪電影。

麗寶指出，在聽到山海線地區民眾多年的渴望下，終於成功引進秀泰影城，目前開幕共有10個影廳，各廳別大小不一座位數不同，每廳裝置頂級放映設備及秀泰影城獨家舒適商務艙雙扶手座椅，並且設有貼心免治馬桶，提供顧客舒適完善的觀影空間，共計800個座位。