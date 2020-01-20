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彰化市15家爌肉名店 尬故宮人氣國寶「肉形石」

2020-01-20 12:31聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

故宮人氣國寶肉形石」1月21日到2月2日在彰化縣立美術館展覽，彰化市長林世賢利用...
故宮人氣國寶肉形石」1月21日到2月2日在彰化縣立美術館展覽，彰化市長林世賢利用這個機會行銷彰化爌肉飯。記者劉明岩／攝影
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彰化爌肉飯準備好了，要尬上明天（21日）起在彰化縣立美術館開展的故宮人氣國寶「肉形石」，彰化市公所利用這個機會行銷彰化爌肉飯，除公布24小時都可以吃得到的15家爌肉飯名店外，在展覽期間，並舉辦抽獎活動，最大獎是Apple iPad一台。

市長林世賢說，肉形石是從1月21日到2月2日，在展覽期間，只要完成以下三步驟：一、按讚「彰化300玩得豐。彰化市公 所-城觀課」臉書粉絲專頁。二、分享該活動頁面並設公開。三、上傳看肉形石照片及吃爌肉飯照片（兩張皆需有人入鏡=力本人或家人皆可），並標註“我在彰化看國寶肉形石吃XXX(店名）”。完成以上三步驟者，可獲小編抽獎號碼一組，展覽結束後，將擇期抽出獎品。

獎項共有30個獎品，最大獎是Apple iPad一台，另選出三位人氣按讚獎，發給獎品。

市公所指出，「肉形石」的質地是不透明的玉髓，文理層層堆疊，工匠先修整出肉的形狀，並在上層鑽上細密的點，營造毛細孔的效果，最後染上紅褐色讓肉皮好像浸過醬油一樣，宛如一塊「爌肉」。

林世賢說，彰化爌肉飯遠近馳名，廿四小時都吃得到，堪稱全台獨步，彰化爌肉飯普遍用腳庫滷的入味又輸嫰，且皮肉分離，也因此都有一支牙籤。市公所也利用肉形石展覽期間，整理出接力營業的全市15家爌肉飯名店，分別有營業時間及地址，供饕客查詢。

這15家爌肉飯名店，分別是清早到中午有阿興鲁肉飯、老朱焢肉飯、謀爌肉飯；中午有魚市爌肉、阿泉焢肉飯、天公壇爌肉飯；下午有彰化爌肉飯、夜市爌肉飯、永成爌肉飯；晚間有阿本爌肉飯、阿章爌肉飯、魚市場爌肉飯、A古爌肉飯；深夜到凌晨有東興爌肉飯、阿正爌肉飯。

故宮人氣國寶肉形石」1月21日到2月2日在彰化縣立美術館展覽，彰化市長林世賢利用...
故宮人氣國寶肉形石」1月21日到2月2日在彰化縣立美術館展覽，彰化市長林世賢利用這個機會行銷彰化爌肉飯。記者劉明岩／攝影
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故宮人氣國寶肉形石」1月21日到2月2日在彰化縣立美術館展覽，彰化市長林世賢利用...
故宮人氣國寶肉形石」1月21日到2月2日在彰化縣立美術館展覽，彰化市長林世賢利用這個機會行銷彰化爌肉飯，公布24小時都可以吃得到的15家爌肉飯名店。記者劉明岩／攝影
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