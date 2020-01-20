彰化市靠雙塔可以吃一天 又有伏流井度供水年關

彰化八卦山上的兩座合計8萬噸蓄水池，剛好可供彰化市一日用水，是緊急調度使用，每天春節前，民眾打掃清洗時，總是發揮最大功用。記者劉明岩／攝影 分享 facebook 春節即將到來，民眾紛紛打掃清洗迎新年，卻都集中在除夕當天，造成用水量大增，水壓降低，往年尤以彰化市最為嚴重，雖然有八卦山上的兩座八萬噸蓄水池調度，但總是捉襟見肘，今年還好又有伏流井加入估計再多出8千噸供應，稍可紓解，但自來水公司第十一區管理處長曾良琳呼籲用戶提前清洗，以免到時候缺水。

彰化市每天用水量約8萬噸，因民眾不讓水公司鑿井，水公司無法獲得地面水水權，造成彰化市的自來水源幾乎都仰賴台中豐原給水廠，只要颱風季節到來，原水濁度高必須減量供水時，位於下游的彰化市都首當其衝，「停要先停，來要晚來」，一直是彰化人的苦痛。

水公司第十一區管理處因此打造兩大儲水槽，各儲水4萬噸備用，可供彰化市 一日之需，除平時缺水調節外，每年春節前，用水激增之際，都派上用場。

不過，兩大儲水槽畢竟只是應急使用，自來水公司第十一區管理處只得取用烏溪高灘地伏流水突破，並設置簡易淨水場，第一口井已供水四千噸，第二口伏流水井可供水約8千噸已完工，趕在春節前供水，優先供應因位處管線末端及高地帶的彰化市東郊，改善供水及水壓不足的問題，也讓彰化市自來水源調配更有彈性。

儘管如此，水公司第十一區管理處長曾良琳表示，隨著春節腳步接近，家戶大掃除逐漸進入高峰，預估1月23日（小年夜）、24日（除夕）家戶用水量將達到最高峰，若大家都擠在年前這兩天打掃，水量水壓勢必無法滿足民眾需求，建議民眾提前展開居家環境清潔工作，錯開尖峰用水時段，可避免集中用水影響水量水壓正常供應。