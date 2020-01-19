寒士吃飽百桌尾牙 嬤淚謝

彰縣府昨辦「寒士吃飽30」尾牙，席開100桌，縣長王惠美（中）為老人夾菜。 記者林宛諭／攝影 分享 facebook

彰化縣政府昨天舉辦「寒士吃飽30」尾牙活動，席開100桌；彰化家扶也為弱勢家庭募年菜，舉辦圍爐餐會，家扶兒小筑的外婆帶她來領年菜，外婆拿到年菜時不禁流淚說，女婿二年前去世，女兒帶著三個孩子很辛苦，日前還生病住院，很感謝家扶，讓他們覺得很溫暖。

彰化縣政府與人安基金會、華山基金會、創世基金會在彰化市成功活動中心前舉辦「寒士吃飽30」尾牙活動，邀請街友及邊緣戶一同圍爐享用餐點，並安排茂土庫千歲公益綜藝樂團等表演節目。

彰化縣長王惠美說，寒士吃飽30已經邁入第30年，感謝各界出錢出力一起關懷弱勢及街友，縣府也有一些配套輔導措施，過年期間24小時不打烊，有關社會福利的問題，都可隨時撥打「1957」專線。

彰化縣府也不定期發出通知在彰化市彰化平安站、員林公園、田中火車站等地發放熱食，期能「寒冬送暖」讓大家都能平安過好年。

彰化家扶中心昨天也在秀水鄉益源古厝舉辦幸福年菜圍爐餐會，彰化縣副縣長洪榮章、立委黃秀芳、彰化家扶扶幼主委紀淑玲、縣府社會處長王蘭心等人與會，還安排上菜秀，讓家扶兒開心用餐。

彰化家扶中心主任王震光說，今年共為1758戶弱勢家庭募集到年菜，還有家樂福彰化店也大力支持加碼一道菜，讓扶助家庭都能享用六菜一湯的幸福年菜。

昨天來領年菜的家扶兒小佑非常懂事，平日有空就幫爸爸做手工、幫弟弟洗澡和換尿布，知道有豐盛的年菜也露出笑顏，還有單親家庭小池的媽媽因要照顧生病的婆婆，工作不穩定，目前失業在家，對於能領到豐盛年菜，也說非常感謝各界愛心，現場也有懷舊童玩及抽紅包攤位，讓孩子們能夠體驗古早時的過年氣氛。