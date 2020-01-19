紫南宮鼠年錢母夯遭轉賣 廟方：恐賣掉自身福氣

南投縣竹山鎮紫南宮錢母太搶手，今年又遭人兜售牟利，廟方表示，錢母是非賣品，買賣恐賣掉自身福氣。圖／本報資料照 分享 facebook

南投縣竹山鎮紫南宮錢母每年吸引數萬人排隊領取，因超搶手近年屢傳遭仿冒或轉賣，而今年適逢鼠年全新大改版，不僅遭人放上網兜售牟利，甚至在年貨大街上販賣；消息傳回紫南宮，廟方表示，錢母是「非賣品」，轉賣恐賣掉自身福氣。

紫南宮指出，有民眾告知才剛改版發行不到一個月的「鼠年錢母」，被放上網兜售營利，稱「專業代排」、「紫南宮委員限量提供」，甚至被媒體報出在台中年貨大街上也有攤商正大光明的擺在攤位上販售，雖說每年都有類似狀況仍感到錯愕。

其中，今年有不肖人士打出「紫南宮委員限量提供」字眼，令廟方更無法等閒視之，近期逐一訪談委員會16名理監事，確認應是遭人冒用混淆；針對錢母遭大量且持續在網路或攤商販售，除了代排，也懷疑可能是部分獲優待的里民所為。

因今年鼠年錢母現階段只發出第1波，且今年大改版，從木盒改成琉璃材質，短時間內應無法仿製，因此透過大量集貨的可能性較高，但除元旦排隊每人限領1枚，現場發出約9萬枚外，宮廟周邊社寮、中央、山崇、富州4里則有里民福利。

廟方人員私下透露，廟方照顧鄰居給予福利，除部分補助，社寮、中央、山崇、富州等4里免排隊就按每戶人口數發送約10至20枚錢母，因此懷疑被有心人士集中，且依單個金幣、銀幣、對幣或套幣等以數百元到數千元上網或擺攤販售。

對此，紫南宮管委會主委莊秋安說，遭販售的錢母來源不論為何，任意販售恐有法律上的疑慮，因紫南宮錢母只送不賣是有註冊商標與專利的「非賣品」；更重要的是，自己求的才有保佑效果，為私利買賣褻瀆神明，恐一併賣掉福份、福氣。

廟方也強調，只要配合發放活動，或響應捐血、捐發票等公益行動都能取得招財錢母，今年農曆的大年初一（25日）上午9時前排入隊伍就能拿到銀色錢母，前2000人還有限量金雞蛋，有機會拿到2錢金子、典藏版套幣等大小獎項。