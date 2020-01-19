年節走春新玩法 到台灣工藝中心找「曼妮鼠」拿好禮

春節出遊除賞花踏青、廟宇走春，其實也能超藝文！南投縣草屯鎮台灣工藝中心將於大年初二至初五推出「歡樂幸福數不盡」特別活動，安排藝文天團「鼠來報好戲」，更有各種鼠年工藝遊戲，完成指定目標則有機會拿到限量鼠滿袋帆布包。

台灣工藝研究發展中心指出，今年以貴氣滿滿的「曼妮鼠」做為象徵，從大年初二起辦理為期4天的「歡樂幸福數（鼠）不盡」特別活動，並安排春明歌劇團、達瑪巒文化藝術團、集集絲竹箏樂團、廖文和布袋戲－聖團及街頭藝人現場演出。

工藝中心許耿修主任說，為讓民眾度過充滿工藝氛圍的新春佳節，更安排多樣化特色活動，動態的「幸福歡樂鼠滿袋」將在園區內鼠年藝術佈置或活動照片上傳網路打卡，「鼠光乍現」擊出棒球紅不讓等就有機會獲限量鼠滿袋帆布包等獎品。

還有「鼠於你的幸福時光」、「喝春茶」及「小曼妮鼠跟著迎新春」等靜態活動，財鼠旺來、來看鼠來寶、老鼠娶親－有情人終成眷屬、巧鼠繪工藝、曼妮鼠的椅子、美味起司塔、曼妮鼠愛花草等鼠年應景佈置，讓民眾在玩樂間遊賞工藝之美。

此外，工藝年貨大街、美食區等販售特色鼠年商品、過年應景好禮、親子工藝玩具及在地飲食餐點；家長也能帶孩子到「工藝故事屋」一起來聽與曼妮鼠有關的精采故事，或是參加「GO！曼妮鼠去玩藝」創造屬於自己的新年禮物。