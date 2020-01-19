寒士吃飽30彰化席開100桌 春節還有熱食站

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彰化縣政府昨天舉辦「寒士吃飽30」尾牙活動，席開100桌，彰化縣長王惠美為大家夾菜，也感謝各界出錢出力一起關懷弱勢。記者林宛諭／攝影 分享 facebook

彰化縣政府今天與人安基金會、華山基金會及創世基金會在彰化市成功活動中心前舉辦「寒士吃飽30」尾牙活動，席開100桌，彰化縣長王惠美說，感謝各界出錢出力一起關懷弱勢及街友，過年期間有關社會福利問題都可隨時撥打「1957」專線，24小時不打烊。

「寒士吃飽30」尾牙活動，邀請街友及邊緣戶一同圍爐享用餐點，並安排茂土庫千歲公益綜藝樂團等表演節目，縣長王惠美也到場，為大家夾菜，希望弱勢族群能感受到各界溫暖。

縣府社會處長王蘭心說，春節期間彰化縣府也不定期發出通知在彰化市彰化平安站、員林公園、田中火車站等地發放熱食，期能「寒冬送暖」讓大家都能平安過好年。